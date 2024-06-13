هيخطفو قلوب أطفالك، تردد قناة توم وجيري TOM and jerry الجديد قمر النايل سات والعرب سات 2024، في السنوات الأخيرة، ازدادت شعبية قناة توم وجيري بشكل كبير، حيث أصبحت تعتبر واحدة من القنوات المفضلة لدى الكثيرين، خاصةً بما أنها تحمل ذكريات الطفولة الجميلة، وتجدر الإشارة إلى أن معدلات البحث عن تردد قناة توم وجيري 24 ساعة الجديدة لعام 2024 قد شهدت ارتفاعًا ملحوظًا.

تردد قناة توم وجيري TOM and jerry الجديد قمر النايل سات والعرب سات 2024

نخط لكم في العبارات السابقة كل ما يخص هيخطفو قلوب أطفالك، تردد قناة توم وجيري TOM and jerry الجديد قمر النايل سات والعرب سات 2024، فلكي تتمكن من ضبط تردد قناة توم وجيري الجديد على قمر النايل سات والعرب سات قم بكتابة الترددات التالية:

تردد قناة توم و جيري 2024 عبر القمر الصناعي نايل سات:

تردد القناة : 12149.

معدل الاستقطاب : أفقي.

معدل الترميز : 27500.

معامل تصحيح الخطأ : 5/6.

جودة القناة : HD.

تردد قناة توم و جيري عبر القمر الصناعي عرب سات:

تردد القناة : 11315.

معدل الاستقطاب : أفقي.

معدل الترميز : 27500.

معامل تصحيح الخطأ : 5/6.

جودة القناة : SD.

ضبط وتنزيل تردد قناة توم وجيري على جهاز الإستقبال

بعد أن وضعنا بين أيديكم كل ما يخص تردد قناة توم وجيري TOM and jerry الجديد قمر النايل سات والعرب سات 2024، بقي لنا أن نطلعكم على طريقة وخطوات تنزيل تردد قناة توم وجيري على جهاز الإستقبال وذلك من خلال الخطوات التالية:

لضبط تردد قناة توم وجيري عبر النايل سات:

– اختر قائمة البحث.

– اختر القمر الصناعي “نايل سات”.

– أدخل التردد: [تردد القناة].

– ابحث عن القناة وقم بتثبيتها.

– اختر قائمة البحث. – اختر القمر الصناعي “نايل سات”. – أدخل التردد: [تردد القناة]. – ابحث عن القناة وقم بتثبيتها. لضبط تردد قناة توم وجيري عبر العرب سات:

– اختر قائمة البحث.

– اختر القمر الصناعي “العرب سات”.

– أدخل التردد: [تردد القناة].

– ابحث عن القناة وقم بتثبيتها.

وبهذه الطريقة، يمكنكم الاستمتاع بمشاهدة قناة توم وجيري بسهولة على شاشاتكم، والاستمتاع بأروع البرامج والكرتون للأطفال التي تقدمها.