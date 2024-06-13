“مزايا جديدة في واتساب” استمتع بتجربة تنزيل الستوري بشكل أفضل مع اختصار واتساب الجديد

تم توفير خاصية الحالة في واتساب للمرة الأولى في 2017 مما سمح لجميع مستخدمي التطبيق بنشر حالات لهم على هيئة صور ونصوص وأيضًا رموز تعبيرية بالإضافة إلى مقاطع الفيديو، وهذه الحالة يتم مشاهدتها من جهات الاتصال كما أنها تختفي بعد أن يمر على رفعها 24 ساعة، وبناءً على ذلك تحرص الشركة على توفير ميزات إضافية إلى الحالة.

اختصار جديد لتغيير خصوصية حالة واتساب

يحمل واتساب ميزة خصوصية الحالة لمستخدمي الأندرويد والتي من المقرر أن يتم طرحها خلال الأيام القليلة المقبلة في نسخة تجريبية للمستخدم، ومن هذا المنطلق تعتبر خاصية الحالة من أكثر الوسائل الشائعة التي يتمكن من خلالها المستخدم مشاركة تحديثاته مع الأصدقاء:

نذكر أن مشاركة الحالات من صور عادية وGif ومقاطع فيديو وغيرها يتمكن الأصدقاء من مشاهدتها.

لكن ليس من الضروري أن تظهر لجميع جهات الاتصال لديك.

لذلك وفرت شركة ميتا إعدادات الخصوصية لهذه الميزة وبالتالي يتمكن المستخدم من تحديد الجهات التي يتم السماح لها بمشاهدة الحالة.

يتم ذلك من خلال السماح لجميع الجهات بالمشاهدة، كما يمكن استثناء بعض الأشخاص أو المشاركة مع أشخاص محددين فقط.

التحديث الاخير واتساب 2024

تتميز الحالة بأنها محمية تمامًا مثل المكالمات الشخصيات والمحادثات حيث يتم تشفيرها بالكامل بين المستخدم وجهات اتصاله ومن ثم يمكن مشاركة الحالة بأمان تام من خلال زيادة معدل الخصوصية التي أضافتها الشركة: