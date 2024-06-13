“فرحوا أولادكم في الإجازة الصيفية” تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024 لمتابعة أجمل الأغاني والأناشيد المميزة

يتطلع الكثير من الآباء والأمهات لمعرفة تردد قناة طيور الجنة، وذلك لأن القناة من أجمل القنوات الفضائية الموجهة للأطفال، وقد حققت القناة شعبية ضخمة منذ إطلاقها عام 2008 حتى يومنا هذا، فهي تسلي الأطفال وتنمي قدراتهم خاصة في أوقات الفراغ من خلال ما تعرضه من أجمل الأناشيد التعليمية والبرامج الترفيهية بجودة رائعة طوال اليوم دون أي انقطاع، وسوف نوضح تفاصيل القناة من خلال الأسطر التالية.
تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024 على نايل سات
قناة طيور الجنة واحدة من أجمل قنوات الأطفال التي نالت ثقة وحب وإعجاب الكثيرين سواء الصغار أو الكبار، وتحرص إدارة القناة على تنشئة جيل ملتزم بقيم دينه، كما تحرص على تطوير نفسها بشكل مستمر، إليكم تردد قناة طيور الجنة على القمر الصناعي نايل سات:
- القمر الصناعي: نايل سات.
- تردد القناة: 11315.
- معدل الترميز: 27500.
- معامل تصحيح الخطأ: 4\3.
- الاستقطاب: عمودي.
تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024 على عرب سات
إليكم تردد قناة طيور الجنة على القمر الصناعي عرب سات:
- القمر الصناعي: عرب سات.
- تردد القناة: 11274.
- معدل الترميز: 27500.
- معامل تصحيح الخطأ: 6\5.
- الاستقطاب: عمودي.
كيفية ضبط وتثبيت قناة طيور الجنة
للاستمتاع بأجمل الأغاني والأناشيد، يمكن تثبيت تردد قناة طيور الجنة وتنزيلها على جهاز الريسيفر عن طريق اتباع الخطوات التالية:
- توجه إلى قائمة الإعدادات من خلال النقر على الريموت كونترول.
- من القائمة اضغط على التثبيت اليدوي.
- حدد القمر الصناعي الذي تريد استقبال تردد القناة من خلاله.
- أدخل تردد قناة طيور الجنة، وكذلك معدل الترميز، والاستقطاب وغيرها.
- انقر بعد ذلك على أيقونة بحث.
- انتظر وسوف تظهر قناة طيور الجنة مع مجموعة من القنوات على نفس التردد الذي أدخلته.
- اضغط فوق قناة طيور الجنة، وقم بحفظها لديك في قائمة القنوات المفضلة في جهازك لتستطيع الوصول لها بكل سهولة.