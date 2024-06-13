“فرحوا أولادكم في الإجازة الصيفية” تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024 لمتابعة أجمل الأغاني والأناشيد المميزة

يتطلع الكثير من الآباء والأمهات لمعرفة تردد قناة طيور الجنة، وذلك لأن القناة من أجمل القنوات الفضائية الموجهة للأطفال، وقد حققت القناة شعبية ضخمة منذ إطلاقها عام 2008 حتى يومنا هذا، فهي تسلي الأطفال وتنمي قدراتهم خاصة في أوقات الفراغ من خلال ما تعرضه من أجمل الأناشيد التعليمية والبرامج الترفيهية بجودة رائعة طوال اليوم دون أي انقطاع، وسوف نوضح تفاصيل القناة من خلال الأسطر التالية.

تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024 على نايل سات

قناة طيور الجنة واحدة من أجمل قنوات الأطفال التي نالت ثقة وحب وإعجاب الكثيرين سواء الصغار أو الكبار، وتحرص إدارة القناة على تنشئة جيل ملتزم بقيم دينه، كما تحرص على تطوير نفسها بشكل مستمر، إليكم تردد قناة طيور الجنة على القمر الصناعي نايل سات:

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 11315.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 4\3.

الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024 على عرب سات

إليكم تردد قناة طيور الجنة على القمر الصناعي عرب سات:

القمر الصناعي: عرب سات.

تردد القناة: 11274.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 6\5.

الاستقطاب: عمودي.

كيفية ضبط وتثبيت قناة طيور الجنة

للاستمتاع بأجمل الأغاني والأناشيد، يمكن تثبيت تردد قناة طيور الجنة وتنزيلها على جهاز الريسيفر عن طريق اتباع الخطوات التالية: