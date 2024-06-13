“150 مليون دينار مصرف الرافدين”.. يزف خبر سار للمواطنين والموظفين والمتقاعدين قبل عيد الأضحى!!.. الخير جاي زحف

في إطار الدعم التي يقدمه حكومة العراق، قام مصرف الرافدين بالإعلان عن إطلاق مجموعة من المنح والقروض الميسرة لجميع المواطنين والموظفين والمتقاعدين، التي من خلالها يتم العمل شراء وحدات سكنية في العديد من المجمعات الإستثمارية بمختلف المحافظات، حتى أن هذه المنح تهدف إلى المساهمة في تخفيف الكاهل السكني وتنشيط الاقتصاد المحلي والعمل كذلك على دعم المشاريع السكنية، وغيرها من المشاريع التنموية الأخرى التي يتم توفيرها أمام جميع المواطنين وأصحاب الشركات العقارية.

الحصول على قروض الرافدين 150 مليون دينار عراقي

وأكد مصرف الرافدين، أن من بين المشاريع التي تستهدفها القروض والمنح التي تصل قيمتها لـ 150 مليون دينار عراقي على تشمل العديد من المشاريع السكنية المختلفة المتمثلة في مجمع الصفا السكني داخل مدينة البصرة، وكذلك مجمع الغدير ومجمع مكي في ديالي، وغيرها من المجمعات السكنية الأخرى التي يقوم المصرف بتمويلهم ماديًا عبر الحصول على القروض والمنح الميسر داخل دولة العراق.

شمول منح مصرف الرافدين للمشاريع السكنية الملائمة

وأشار المكتب الإعلامي لمصرف الرافدين، إلى أن المنح تشمل مجمعات سكنية أخرى داخل بغداد وغيرها من المحافظات الأخرى، التي تكون وفقًا لسياسة المصرف والخطة التنموية التي تهدف إلى تفعيل العديد من العمليات الإستثمارية والتسهيل على المواطنين في الحصول على وحدات سكنية أكثر ملائمة ضمن المشاريع الإستثمارية أو خارج المجمعات الاستثمارية، وفقًا لمجموعة من الضوابط التي يفرضها مصرف الرافدين في العراق.