أعمل حسابك .. موعد صلاة عيد الأضحى 2024 مصر ما هو موعد ذبح الأضحية

يعد عيد الأضحى المبارك من أفضل المناسبات الدينية التي ينتظرها كافة المسلمين في كافة أنحاء العالم كل عام، من أجل الإحتفال بها، وإحياء شعائرها، وإحياء شعائر الدين الإسلامي، عن طريق نشر التكبيرات في الشوارع، و ذبح الأضاحي، وتوزيعها على الأقارب والفقراء والمساكين، وتشغيل الأناشيد الدينية المبهجة الخاصة بعيد الأضحى المبارك في الشوارع، ومع اقتراب موعد عيد الأضحى المبارك لعام 2024، قد تساءل كافة المواطنين المصريين عن موعد صلاة العيد في مصر لعام 2024.

إجازة عيد الأضحى المبارك 2024 مصر

لم يتم الإعلان عن أيام إجازة عيد الأضحى المبارك لعام 2024 في مصر بعد، ولكن من المتوقع أن تبدأ الإجازة من يوم وقفة عرفة، الموافق يوم السبت الموافق يوم 15 يونيو، الموافق يوم 9 ذي الحجة، وأن تنتهي الإجازة بعد أربع أيام العيد، وبالتالي ستنتهي الإجازة بنهاية يوم الأربعاء الموافق يوم 19 يونيو، الموافق يوم 13 ذي الحجة، ولكن من المتوقع أن تستمر الإجازة حتى يوم السبت الموافق 22 يونيو، ولكن لم يصدر قرار رسمي بعد بعدد أيام الإجازة.

موعد صلاة العيد 2024 مصر

يبحث كافة المسلمين في مصر عن موعد صلاة عيد الأضحى المبارك لعام 2024 في العاصمة، حيث سيكون موعد صلاة عيد الأضحى لعام 2024 في القاهرة، كالتالي: سيتم إقامة الصلاة في القاهرة في تمام الساعة 6:18 صباحًا، وتختلف مواعيد الصلاة في كل محافظة من محافظات مصر، ولكن تكون متقاربة، حيث يكون الإختلاف دقائق فقط.

موعد ذبح الأضحية في عيد الأضحى المبارك

يبحث العديد من المسلمين الذين لم يقوموا بذبح الأضحيات من قبل عن الموعد الذي يجب أن يقوموا فيه بذبح الأضحيات، ويكون هذا الموعد كالتالي: يجب أن يقوم صاحب الأضحية يذبحها بعد أداء صلاة العيد مباشرة، وأن يقوم بتوزيعها على الفقراء والمساكين والأقارب، ويجب أن يأكل منها صاحب الأضحية أيضًا.