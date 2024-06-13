“فرحة أولادك في العيد” تردد قناة روتانا كيدز الجديد 2024 متاح الآن على نايل سات وعرب سات

يتم البحث بصورة مكثفة عن تردد قناة روتانا كيدز الجديد 2024 حيث أن هذه القناة تمتلك شعبية كبيرة جدًا وتعتبر واحدة من أفضل القنوات الفضائية التي تقوم محتوى ترفيهي مميز للأطفال، بجانب توفير محتوى تعليمي يمكنهم من تعلم العديد من المهارات المتنوعة التي من أهمها طريقة نطق الحروف بشكل صحيح وأيضًا التمييز بين مختلف الألوان كذلك فإن القناة تعرض برامج كرتونية قصيرة يحبها الكثير من الأطفال، وسوف نوضح لكم أهم المعلومات الخاصة بالتردد خلال مقالنا.

تردد قناة روتانا كيدز الجديد 2024

يمكنك تنزيل تردد قناة روتانا كيدز الجديد 2024، حتى يمكن لأطفالك الاستمتاع بالمحتوى المميز الذي تقدمه القناة لمشاهديها، ويتمثل تردد القناة على نايل سات فيما يلي:

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 11296.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

الجودة: HD.

تردد قناة روتانا كيدز على عرب سات

كذلك بإمكانك تنزيل هذه القناة بكل سهولة على العرب سات، وذلك من خلال التردد والمعلومات التي سوف نعرضها لكم كالتالي:

القمر الصناعي: عرب سات.

تردد القناة: 12341.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

الجودة: SD.

مميزات قناة روتانا كيدز الجديدة

تمتلك القناة الكثير من المزايا التي جعلتها من أفضل قنوات الأطفال على مستوى مختلف أنحاء الوطن العربي، ومن أبرز مزاياها ما يلي: