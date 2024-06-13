خطوات طلب البطاقة الذهبية 2024 في الجزائر وماهي الشروط المطلوبة والحد الأقصى للسحب؟

تعد البطاقة الذهبية 2024 “إيدهابيا” من أهم الوثائق المالية في الجزائر، حيث تتيح لحاملها سهولة الوصول إلى أمواله وسحبها في أي وقت، ونظراً للإقبال الكبير عليها يحرص الكثيرون على معرفة كيفية الحصول عليها بأسرع وقت ممكن، وفي هذا المقال نوضح لكم خطوات طلب البطاقة الذهبية 2024، وشروط الحصول عليها، بالإضافة إلى تفاصيل السحب والاستخدام.

خطوات الحصول على البطاقة الذهبية 2024

يمكنك الحصول على البطاقة الذهبية 2024 إلكترونيا، وذلك في خلال 5 أيام فقط عن طريق إتباع الاتي:

ابدأ بزيارة الموقع الرسمي لخدمات البطاقة الذهبية لبريد الجزائر. قم بإنشاء حساب جديد على الموقع إذا لم يكن لديك حساب بالفعل. حدد نوع البطاقة الذهبية الذي يناسب احتياجاتك “عادية أو بريميوم”. أكمل جميع البيانات المطلوبة بدقة في نموذج التسجيل. قم بتحميل نسخة من بطاقة الهوية، شهادة الميلاد، وإثبات الإقامة. بعد التأكد من صحة جميع البيانات، قم بإرسال طلبك.

تفاصيل السحب من البطاقة الذهبية 2024

في السطور التالية سنتعرف على تفاصيل السحب من البطاقة الذهبية، والحد الأقصى للسحب وأماكن السحب:

الحد الأقصى للسحب اليومي حيث يمكنك سحب حتى 50,000 دينار جزائري يومياً.

وأماكن السحب يسمح بالسحب من داخل الجزائر فقط.

إذا كنت بحاجة لسحب مبلغ أكبر، يمكنك التوجه لأقرب فرع لبريد الجزائر.

شروط الحصول على البطاقة الذهبية 2024

هناك عدة شروط للحصول على البطاقة الذهبية، وهي كالتالي:

يجب أن يكون لديك حساب جاري نشط في بريد الجزائر. يجب أن يكون عمر المتقدم 18 سنة أو أكثر. تقديم نسخة من بطاقة الهوية، شهادة الميلاد، وإثبات الإقامة. يجب أن يكون لديك رصيد لا يقل عن 10,000 دينار جزائري في حسابك.

ملحوظة: تأكد من صحة جميع البيانات التي تدخلها في نموذج الطلب لتجنب أي تأخير، واحتفظ برقم الطلب الذي ستتلقاه بعد تقديم الطلب للمتابعة، ويمكنك الاتصال بخدمة العملاء لبريد الجزائر في حال واجهتك أي مشكلة أو استفسار.