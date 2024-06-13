الحق ووفر في العيد… عروض كارفور الجمعة 14 يونيو 2024 وخصومات حتى 50%

عروض كارفور الجمعة 14 يونيو 2024 ، يشعر الكثير من زبائن ماركت كارفور بالحماس للاستفادة من أقوى عروض كارفور الجمعة 14 يونيو 2024، فهي تعد واحدة من السلاسل التجارية الرائدة التي تقدم مجموعة واسعة من التخفيضات على كافة المنتجات المتاحة يبلغ نسبة الخصومات في هذا الحدث الاستثنائي أكثر من 50% على بعض السلع، مما يجعله فرصة مثالية للحصول على مشتريات مميزة بأسعار مخفضة.

ماركت كارفور تحظى بشعبية كبيرة بين المستهلكين بفضل سياساتها التسويقية الفعالة والتي تركز على تقديم أفضل الأسعار والتخفيضات الجذابة، تتميز العروض الخاصة بكارفور وتنوعها وشموليتها، حيث تشمل كافة أقسام المتجر بما في ذلك الأغذية الطازجة المنتجات الالكترونية الأدوات المنزلية، والملابس يعد هذا الحدث الخاص بيوم الجمعة 14 يونيو 2024 فرصة حقيقية للزبائن لتوفير المال وتلبية احتياجاتهم بأسعار مناسبة ومنخفضة.

عروض كارفور الجمعة 14 يونيو 2024

إدارة كارفور مصر تسعى جاهدة لتلبية احتياجات كافة الأسر المصرية من خلال تقديم مجموعة واسعة من السلع والمنتجات بتخفيضات كبيرة وجذابة خاصة مع بداية موسم إجازة الصيف واقتراب عيد الأضحى المبارك، تتضمن هذه التخفيضات عروض متنوعة تلبي الاحتياجات اليومية والموسمية للعملاء.

ماركت كارفور تعلن عن خصومات هائلة خلال هذه الفترة حيث يمكن للعملاء الاستفادة من تخفيضات مميزة، على سبيل المثال عرض غسالة ملابس إل جي بسعة 13 كيلو مع ضمان لمدة عشر سنوات بخصم يصل إلى 19% بسعر 16,999 جنيهًا بدلا من 20,990 جنيها مصريا، كما تم تقديم فستان بناتي صيفي بسعر 99.95 جنيها مصريا وتلفزيون إل إى دى بحجم 2 يو إس بى بخصم يصل إلى 43% بسعر 8,499 جنيهًا بدلاً من 14,999 جنيها مصريا.

مجلة كارفور اليوم

كما يشمل العرض مروحة فريش عمودية مع ضمان لمدة 5 سنوات بخصم يصل إلى 11%، بسعر 1,849 جنيها بدلا من 2,099 جنيها مصريا ـ إضافة إلى تيشرت أولادي صيفي بسعر 349 جنيها مصريا.

تتميز كارفور بتقديم عروض مغرية تشمل مختلف الفئات من المنتجات، مما يساعد الأسر المصرية على تلبية احتياجاتها بأسعار مناسبة ومخفضة، يعد هذا الحدث فرصة مثالية للتسوق الذكي والاستفادة من أفضل الصفقات خلال هذا الموسم الخاص.