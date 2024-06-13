شاهد واستمتع… مسلسل قيامة عثمان الحلقة 164 الموسم الخامس مترجمة على قناة الفجر الجزائرية و موقع قصة عشق بجودة HD

مسلسل قيامة عثمان الحلقة 164 الموسم الخامس، يعتبر المسلسل الذي يحظى بأكبر حصة من الاهتمام من قبل الجمهور هو المؤسس عثمان في حلقته رقم 164 من الموسم الخامس، والتي من المقرر عرضها اليوم الأربعاء الموافق 12 يونيو في تركيا، حيث ينتظر الكثيرون هذه الحلقة بشغف كبير، مما دفعهم للبحث عن التفاصيل المحددة حول موعد ومكان العرض بما في ذلك القناة والوقت الدقيق للبث.

الاستفسارات تتضمن معرفة الجمهور بتوقيت عرض الحلقة، والقناة التي تبث عليها وكذلك الإعلان عن الأحداث الجديدة التي قد تطرأ في هذه الحلقة المنتظرة، يعد هذا المسلسل الذي يروي قصة حياة المؤسس عثمان بن أرطغرل جزءاً من التراث التركي الغني ويحظى بشعبية واسعة داخل وخارج تركيا.

مسلسل قيامة عثمان الحلقة 164 الموسم الخامس

هناك انتظار عرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 164 الموسم الخامس الذي يشهد أقبلاً كبير من الجمهور، حيث يتطلع الجمهور بشغف لمتابعة تفاصيل الأحداث المثيرة التي تميز هذا العمل الدرامي الضخم الحلقة الجديدة من المسلسل منتظرة بفارغ الصبر، خاصة بعد المشاهد الملحمية التي شهدتها الحلقات السابقة والتي أثارت حماسة الجماهير وأضافت تشويقاً للأحداث المقبلة.

يُعرض المسلسل عادة كل يوم أربعاء على قناة ATV التركية في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت تركيا ومن ثم يتم بثه على قناة الفجر الجزائرية يوم الخميس في تمام الساعة 11 مساءا بتوقيت الجزائر ما يجعله متاحاً للمشاهدين في مختلف الدول العربية والعالمية.

القنوات الناقلة لمسلسل قيامة عثمان الحلقة 164

يرغب الكثير من عشاق الدراما التركية، وخاصة متابعي مسلسل قيامة عثمان في معرفة القنوات التي تعرض الحلقة 164 الجديدة من هذا المسلسل. لذا يمكن ضبط القنوات التالية على جهاز الاستقبال بالترددات التالية:

قناة ATV التركية على النايل سات

التردد: 10769

استقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: ⅚

معدل الترميز: 27500

قناة اليرموك على النايل سات

التردد: 1167

استقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

معدل الترميز: 27500

قناة الفجر الجزائرية على النايل سات

التردد: 12034

استقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

قناة الصعايدة على النايل سات

التردد: 11177

استقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: ¾

معدل الترميز: 27500

باستخدام هذه الترددات، يمكنكم متابعة حلقة 164 من مسلسل قيامة عثمان بسهولة عبر أجهزة الاستقبال المناسبة.