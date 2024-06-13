“استقبلها بجودة عالية” تردد قناة Mbc Masr 2 HD الجديد 2024 على النايل سات

mo saeed تاريخ النشر تصنيف تردد القنوات
“استقبلها بجودة عالية” تردد قناة Mbc Masr 2 HD الجديد 2024 على النايل سات

أعلنت مجموعة قنوات MBC منتصف الأسبوع الماضي عن إطلاق قناة Mbc Masr 2 بتقنية HD على القمر الصناعي “نايل سات” كمرحلة تجريبية تمهيدا لإطلاق نظيرتها Mbc Masr بنفس التقنية قريبا.

تردد قناة Mbc Masr 2 HD على النايل سات

وطبقا لإدارة القمر الصناعي “نايل سات” فقد انطلقت قناة Mbc Masr 2 HD على التردد التالي:

  • القمر الصناعي : نـايل سـات.
  • التـــــــــــــــردد : 12322.
  • الاستقطاب : رأسي.
  • معدل الترميــز : 30000.

خطوات تنزيل تردد قناة Mbc Masr 2 HD

ويمكنك تنزيل تردد القناة بكل سهولة على الريسيفر الخاص بك عن طريق اتباع الخطوات التالية:

  1. من قائمة الريسيفر نختار “التركيب”.
  2. من تركيب نختار “قائمة الترددات”.
  3. ثم نضغط على الزر الأحمر في الريموت ونكتب التردد المذكور بالأعلى.
  4. بعد كتابة التردد نضغط على الزر الأزرق في الريموت لعمل بحث.
  5. بعد الانتهاء من البحث نضغط حفظ وسنجد القناة موجودة ضمن قائمة القنوات على الريسيفر.

برامج قناة Mbc Masr 2 HD

تعرض قناة Mbc Masr 2 HD العديد من الأعمال الدرامية والبرامج الترفيهية والحوارية والرياضية المميزة منها:

  • برنامج “الكورة مع فايق”، والذي يقدمه الإعلامي إبراهيم فايق
  • برنامج “من القلب للقلب”
  • برنامج “صباحك مصري”
  • مسلسل “لعبة حب”
  • مسلسل “ولي العهد”
إنضم لقناتنا على تيليجرام
معلومات الكاتب
mo saeed

صحفي بموقع البديل، أُجيد الكتابة الصحفية باحترافية ، وقدرتي على متابعة الأحداث الإخبارية لحظة بلحظة بكل دقة وشفافية.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

عاجل
هترجعي شابة بكولاجين لبان الدكر بشرة ناصعة البياض وهيخفي الخطوط وهيقاوم ويزيل التجاعيد
إنضم لقناتنا على واتساب