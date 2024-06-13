“استقبلها بجودة عالية” تردد قناة Mbc Masr 2 HD الجديد 2024 على النايل سات

أعلنت مجموعة قنوات MBC منتصف الأسبوع الماضي عن إطلاق قناة Mbc Masr 2 بتقنية HD على القمر الصناعي “نايل سات” كمرحلة تجريبية تمهيدا لإطلاق نظيرتها Mbc Masr بنفس التقنية قريبا.
تردد قناة Mbc Masr 2 HD على النايل سات
وطبقا لإدارة القمر الصناعي “نايل سات” فقد انطلقت قناة Mbc Masr 2 HD على التردد التالي:
- القمر الصناعي : نـايل سـات.
- التـــــــــــــــردد : 12322.
- الاستقطاب : رأسي.
- معدل الترميــز : 30000.
خطوات تنزيل تردد قناة Mbc Masr 2 HD
ويمكنك تنزيل تردد القناة بكل سهولة على الريسيفر الخاص بك عن طريق اتباع الخطوات التالية:
- من قائمة الريسيفر نختار “التركيب”.
- من تركيب نختار “قائمة الترددات”.
- ثم نضغط على الزر الأحمر في الريموت ونكتب التردد المذكور بالأعلى.
- بعد كتابة التردد نضغط على الزر الأزرق في الريموت لعمل بحث.
- بعد الانتهاء من البحث نضغط حفظ وسنجد القناة موجودة ضمن قائمة القنوات على الريسيفر.
برامج قناة Mbc Masr 2 HD
تعرض قناة Mbc Masr 2 HD العديد من الأعمال الدرامية والبرامج الترفيهية والحوارية والرياضية المميزة منها:
- برنامج “الكورة مع فايق”، والذي يقدمه الإعلامي إبراهيم فايق
- برنامج “من القلب للقلب”
- برنامج “صباحك مصري”
- مسلسل “لعبة حب”
- مسلسل “ولي العهد”