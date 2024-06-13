خصم 40% عند شراء iPhone 14 Pro Max بالتقسيط على 3 سنوات من جرير السعودية

يعتبر iPhone 14 Pro Max من أقوى الجوالات في العالم، حيث يحتوي على مواصفات تقنية جبارة جعلته يحقق أرباح خيالية تقدر بمليارات الدولارات، كما حقق نسبة مبيعات كبيرة جدًا، ويرجع الفضل في ذلك إلى الخامات المصنوع منها، والإمكانيات العالية التي يحتوي عليها، حيث يأتي بذاكرة عملاقة تبلغ سعتها 1 تيرا، وكاميرا خلفية أساسية دقتها 48 ميجا بكسل تقدم فيديوهات عالية الوضوح والدقة، كما يحتوي على شاشة كبيرة الحجم مريحة للعين عند مشاهدات الفيديوهات أو تصفح الإنترنت، وسوف نتعرف معكم على سعر ايفون 14 برو ماكس بالتقسيط المريح من مكتبة جرير وأهم مواصفات الهاتف التقنية.

مواصفات iPhone 14 Pro Max

يأتي الجوال الخرافي ايفون 14 برو ماكس بمواصفات رائدة وعالمية تجعله من أقوى الهواتف التي طرحتها آبل بالأسواق وهي كما يأتي: –

الجوال يدعم الاتصال قريب المدى وذلك عن طريق تقنية الـ NFC.

يحتوي على عدد 2 شريحة للاتصال الأولى نوعها Nano SIM، والشريحة الثانية إلكترونية ونوعها eSim.

خامات الجوال تأتي من درع السيراميك في الواجهة، أما الظهر عبارة عن زجاج مركب غير لامع، كما يأتي بفريم من الاستانلس ستيل.

الهاتف يعمل على مقاومة الماء حتى عمق 6 متر ولمدة ثلاثون دقيقة، كما يقاوم الغبار وذلك بشهادة IP68.

الذاكرة الداخلية سعتها 1 تيرا، والذاكرة العشوائية سعتها 6 جيجا بايت.

المعالج من نوع A16 Bionic بتكنولوجيا 4 نانو، والمعالج الرسومي نوعه Apple GPU 5-Core graphics.

الكاميرا الأمامية دقتها 12 ميجا بكسل وتدعم تقنية الاوتوفوكس، والثانية عدسة تستخدم في الـ Face ID والعزل.

الكاميرا الخلفية ثلاثية، الأولى الأساسية دقتها عالية تبلغ 48 ميجا بكسل، والعدسة الثانية دقتها 12 ميجا بكسل وهي خاصة بالزوم الحقيقي 3X، والكاميرا الثالثة دقتها 12 ميجا بكسل للتصوير الواسع، كما يحتوي الجوال على سنسور TOF 3D للبورتريه والعزل.

نظام تشغيل الهاتف iOS 16.

البطارية يبلغ حجمها 4323 مللي أمبير، وتدعم الشحن السريع بقوة 20 واط، والشحن اللاسلكي بقوة 15 واط.

مواصفات شاشة ايفون 15 برو ماكس

تحتوي شاشة iPhone 14 Pro Max على مواصفات رائعة وسوف نتعرف عليها وهي كما يلي: –

الشاشة تأتي على شكل قطع في المنتصف يسمى بالجزيرة المتحركة. نوع الشاشة LTPO Super Retina XDR OLED، وتبلغ مساحتها 6.7 بوصة. دقة الشاشة 1290×2796 بكسل بمعدل كثافة بكسلات 460 بكسل لكل إنش. تقاوم الشاشة الخدوش، كما تتوافق مع خاصية Always On Display. معدل تحديث الشاشة 120Hz، كما تدعم خاصية الـ HDR 10 وسطوع عالي يصل إلى 2000 شمعة.

سعر iPhone 14 Pro Max بالتقسيط من مكتبة جرير

يأتي الجوال الذكي العملاق بخصم جبار يبلغ 40% من سعره، حيث يبلغ ثمن الهاتف قبل الخصم 6694.78 ريال سعودي، وسعره بعد الخصم يبلغ 3999.13 ريال سعودي ولا يشمل الضريبة المضافة، كما يوجد خصم إضافي لأصحاب بطاقات أمريكان إكسبريس الائتمانية بحد أقصى 150 ريال، والقسط الشهري من الوطنية للتمويل وكوارا للتمويل 185.07 ريال سعودي على 36 شهر، والقسط الشهري من إمكان للتمويل يبلغ 181.07 ريال سعودي على 36 شهر، كما يبلغ القسط الشهري من تمارا وتابي 999.71 ريال على 4 شهور، ويحتوي الهاتف على ضمان لمدة 3 شهور.