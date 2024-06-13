“مديرية المرور العامة” تُعلن.. خطوات التعرف على غرامات المرور العامة الرقم الألماني 2024 وطريقة السداد

في إطار سهولة تقديم الخدمات أمام المواطنين، فعملت وزارة الداخلية على إطلاق منصة أور الإلكترونية لتعمل على تقديم كل ما يحتاج إليه المواطنين في من خدمات مرورية وغيرها، بالإضافة إلى أن المنصة تضم كذلك إمكانية السداد الإلكتروني التي يكون بعد الاستعلام عن تفاصيل المخالفات المرورية، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

الإستعلام عن غرامات المرور بالرقم الألماني

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم الإستعلام عن غرامات المرور بالرقم الألماني والإطلاع جميع المخالفات الخاصة بالسائق، وفقًا للأتي:-

أن يتم الذهاب إلى منصة أور التي أطلقتها وزارة الداخلية.

ليتم كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

بعدها يمكنك اختيار الخدمة التي ترغب فيها.

ليتم العمل على إدخال كافة المعلومات الخاصة بالمواطن وكذلك السيارة المراد معرفة مخالفتها.

الضغط على زر “بحث”.

حتى تقوم بعرض جميع التفاصيل المتعلقة بالمخالفات المرورية، وعدد المخالفات التي تم إرتكابها في العراق.

سداد غرامات المرور بالرقم الألماني

أما عن الإجراءات الخاصة بسداد المخالفات المرورية وكافة الغرامات التي يتم الإستعلام عنها، كما في الخطوات المتمثلة في التالي:-