“توضيح” حقيقة صرف راتبين للمستفيدين من الضمان قبل عيد الأضحى

نفت وزارة الموارد البشرية بشكل قاطع الأخبار التي تم تداولها حول صرف راتب إضافي لمستفيدي الضمان الإجتماعي في شهر يونيو بمناسبة عيد الأضحى المبارك، كما أكدت الوزارة أنه لا صحة لهذه الأقاويل وأن برنامج الضمان الإجتماعي لم يقم بصرف راتبين، مشددة على أهمية التحقق من الأخبار عبر القنوات الرسمية للوزارة أو للضمان الإجتماعي.

حقيقة صرف راتبين لمستفيدي الضمان الإجتماعي

أعلنت وزارة الموارد البشرية أنه لن يتم صرف راتبين في شهر يونيو، وأشارت الوزارة إلى أنه في حال صدور أي أوامر رسمية بخصوص صرف مبالغ إضافية على الراتب، سيتم الإعلان عن كافة التفاصيل عبر القنوات الرسمية للوزارة، كما أكدت الوزارة أن صرف معاش الضمان سيتم في موعده المعتاد، وهو الأول من كل شهر ميلادي.

شروط الأهلية واستحقاق الدعم

أوضحت وزارة الموارد البشرية شروط الضمان الإجتماعي المطورة على النحو التالي:

يجب أن يكون الدخل الشهري للمستفيدين من الضمان الإجتماعي أقل من الحد المحدد من قبل الوزارة.

يشترط أن يكون المستفيد من الجنسية السعودية للحصول على المعاش.

يجب أن يكون المستفيد مقيمًا في المملكة العربية السعودية وألا يمتلك أصولًا أو عقارات ذات قيمة مالية كبيرة.

ألا يكون المستفيد مقيمًا في دار الإيواء الحكومية.

خطوات التسجيل في الضمان الإجتماعي المطور

أعلنت وزارة الضمان الاجتماعي عن خطوات التسجيل في النظام المطور، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة موقع وزارة الموارد البشرية. أدخل البيانات المطلوبة، مثل الاسم، ورمز المرور، ورقم الهوية الوطنية. أدخل رمز التحقق المرئي. انقر على “دخول عبر النفاذ الوطني”. انقر على القسم المتعلق بالضمان المطور. انقر على خيار تسجيل الدخول.

الفئات المستحقة للدعم

أوضحت وزارة الموارد البشرية الفئات المستحقة للدعم وتشمل الآتي: