استبدلها واحصل على المكافآت.. أكواد فري فاير جديدة ومحدثة 2024

أعلنت شركة غارينا عن تحديث شامل لأكواد فرى فاير، حيث تم استبدال الأكواد القديمة غير المستخدمة بأخرى جديدة ومليئة بالمكافآت القيمة، تعد أكواد فرى فاير بمثابة الكنز الذي يفتح للاعبين أبوابًا واسعة للحصول على جواهر، أسلحة نادرة، شخصيات مميزة، وأكثر من ذلك بكثير، سنوضح لكم خطوات استبدال أكواد فري فاير.

خطوات استبدال أكواد فري فاير

من أجل نجاح الحصول على المكافآت عليك اتباع خطوات استبدال أكواد فري فاير التالية:

لكي تحصل على المكافآت يجب زيارة الموقع الرسمي للعبة فري فاير. استخدم حسابك على فيسبوك أو جيميل لتسجيل الدخول إلى الموقع. ابحث عن خيار “استبدال الأكواد” في قائمة الموقع وانقر عليه. قم بنسخ الكود الجديد والصقه بحرص في المربع المخصص له. اضغط على زر “موافق” أو “تأكيد” وانتظر لحظات حتى تظهر لك رسالة تؤكد نجاح عملية الاستبدال، ستجد المكافآت في حسابك داخل اللعبة.

أكواد فري فاير جديدة 2024

قم بتطبيق الخطوات المذكورة في الأعلى واستبدل أكواد فري فاير الجديدة:

FFPQ-12RS-T3U4

FFB6-7N8M-9K0L

FFWX-YZ12-34V5

FFMN-OPQR-STUV

FFCD-EFGH-IJKL

FF6X-Y7Z8-90AB

FF1S-T2U3-V4W5

FFAB-1CDE-2FGH

FF34-5GH6-7IJK

FF8L-9MN0-1OPQ

FF2R-3STU-4VWX

FF5Y-6Z12-3XW4

FFC5-V6B7-N8M9

FF0K-L1PQ-2A3S

FFD4-5FG6-H7J8 .

كيفية تحميل لعبة فري فاير للمرة الأولى

إذا كنت جديدا على لعبة فري فاير المثيرة، فإليك كيفية تحميل اللعبة والانضمام إلى مجتمع اللاعبين الضخم:

توجه إلى متجر جوجل بلاي (للأجهزة التي تعمل بنظام أندرويد) أو آب ستور (للأجهزة التي تعمل بنظام iOS). اكتب “فري فاير” في شريط البحث واضغط على زر البحث. ستظهر لك اللعبة في نتائج البحث، اضغط على زر “تحميل” وانتظر حتى يكتمل التنزيل. بعد اكتمال التثبيت، افتح اللعبة واتبع التعليمات لإنشاء حسابك والبدء في اللعب.

شحن أكود فري فاير بطريقة صحيحة