الدعاء يغير القدر أفضل دعاء يوم عرفة مستجاب وفضل هذا اليوم

يبحث الكثير من المسلمين في هذه الأيام عن دعاء يوم عرفة 2024، حيث يعد الدعاء أفضل وسيلة كي يتقرب المسلم إلى الله في هذا اليوم العظيم يعتبر الدعاء في يوم عرفة من أعظم العبادات عند الله تعالى، وينبغي على المسلم أن يلتزم بذكر الله خصوصاً في هذه الأوقات المباركة، ويكرر الدعاء يوم عرفة المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقال، سنتناول كافة التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع.

دعاء يوم عرفة مستجاب 2024

أفضل دعاء في يوم عرفة يمكن للمسلم أن يقوله في يوم عرفة ويكون مستجابا بإذن (الله هو لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير) ما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم كأفضل دعاء دعا به هو وجميع الأنبياء من قبله لذا يُفضل الإكثار من هذا الدعاء في يوم عرفة.

أفضل الأعمال في يوم عرفة 1445-2024

يستفسر المسلمون حول العالم عن أفضل الأعمال في يوم عرفة 2024/1445 لتحقيق الفضل في هذا اليوم العظيم من بين أبرز هذه الأعمال:

الصيام، كما أوضح لنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم عند سؤاله عن فضل صيام يوم عرفة (صيام يوم عرفة يكفر السنة الماضية والباقية) حديث صحيح رواه مسلم.

إخلاص العبادة لله والتوبة الصادقة من الذنوب ومن أفضل الأمور في هذا اليوم الدعاء.

الإكثار من الاستغفار وذكر الله

الإكثار من الدعاء من بداية يوم عرفة وحتى وقت الإفطار.

التكبير بصوت مسموع من بداية أيام ذو الحجة وحتى نهاية أيام التشريق.

الإكثار من الاستغفار وذكر الله.

التهليل والتسبيح بصوت جلي تجنب الشهوات والمعاصي في هذا اليوم المبارك.

أفضل الأدعية في يوم عرفة

دعاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم: “اللهم يا رحمن يا رحيم يا غافر الذنوب يا ستار العيوب يا جابر الكسور يا هازم الأحزان يا راحم المساكين يا مغيث الملهوفين يا رافع البأس يا من لا إله إلا أنت أسألك بحق يومك هذا وبحقه منك وبحقه من حضره وبحقه من آمن بك وصدقك وصدق رسلك يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا عفو يا كريم يا كريم يا حليم يا حليم يا حليم أسألك أن تغفر لي ذنبي كله وتقبل مني صيامي وقيامي ووقوفي ونسكي ودعائي وتوبتي يا رحمن يا رحيم”.

دعاء آخر: “اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت”.