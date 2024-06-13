“فرحي أسرتك بأطعم كيك” طريقة عمل كيكة البسبوسة الهشة بكل أسرارها

تعتبر طريقة عمل كيكة البسبوسة من الطرق السهلة، حيث تعد كيكة البسبوسة أو ما يطلق عليها الرواني من ألذ الكيكات الاسفنجية، كما أن نتيجتها مضمونة وسريعة التحضير بسيطة المكونات، يمكنك صنعها وتقديمها لأولادك في الفطور، كما يمكن صنعها في أعياد الميلاد ومختلف المناسبات السعيدة؛ كما أنها اقتصادية غير مكلفة.

طريقة عمل كيكة البسبوسة الهشة

كيكة البسبوسة من الكيكات الناجحة الهشة ذات المذاق والطعم اللذيذ، وتفضل الكثير من النساء صنعها داخل البيت بدلًا من شرائها بثمن كبير، إليكِ خطوات كيكة البسبوسة

المكونات

1 كوب من السميد.

1 كوب من الدقيق.

3 حبات من البيض.

1 كوب من الزبادي.

2 ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

1 ملعقة كبيرة من الفانيليا.

2 كوب من الشربات البارد.

2\1 كوب من جوز الهند الناعم.

2\1 كوب من الزيت النباتي.

طريقة تحضير كيكة البسبوسة