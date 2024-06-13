“فرحي أسرتك بأطعم كيك” طريقة عمل كيكة البسبوسة الهشة بكل أسرارها

تعتبر طريقة عمل كيكة البسبوسة من الطرق السهلة، حيث تعد كيكة البسبوسة أو ما يطلق عليها الرواني من ألذ الكيكات الاسفنجية، كما أن نتيجتها مضمونة وسريعة التحضير بسيطة المكونات، يمكنك صنعها وتقديمها لأولادك في الفطور، كما يمكن صنعها في أعياد الميلاد ومختلف المناسبات السعيدة؛ كما أنها اقتصادية غير مكلفة.
طريقة عمل كيكة البسبوسة الهشة
كيكة البسبوسة من الكيكات الناجحة الهشة ذات المذاق والطعم اللذيذ، وتفضل الكثير من النساء صنعها داخل البيت بدلًا من شرائها بثمن كبير، إليكِ خطوات كيكة البسبوسة
المكونات
- 1 كوب من السميد.
- 1 كوب من الدقيق.
- 3 حبات من البيض.
- 1 كوب من الزبادي.
- 2 ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
- 1 ملعقة كبيرة من الفانيليا.
- 2 كوب من الشربات البارد.
- 2\1 كوب من جوز الهند الناعم.
- 2\1 كوب من الزيت النباتي.
طريقة تحضير كيكة البسبوسة
- اخفقي البيض مع السكر والفانيليا خفقًا جيدًا باستخدام المضرب الكهربائي أو الخلاط حتى تتجانس المكونات.
- أضيفي إليهم الزبادي والزيت مع الاستمرار في الخفق.
- في وعاء آخر اخلطي الدقيق مع السميد والبيكنج بودر حتى تتداخل المكونات.
- أضيفي المكونات الجافة إلى المكونات السائلة مع التقليب في إتجاه واحد حتى تختفي ذرات الدقيق، وتحصلي على خليط ناعم متماسك.
- احضري صينية مقاس 22 وادهنيها بقليل من الزيت النباتي مع رشة دقيق خفيفة.
- صبي خليط الكيك في الصينية مع توزيعه بشكل متساوي.
- أدخلي الصينية الفرن المسخن مسبقًا على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة 30 دقيقة حتى ينضج الكيك.
- يمكنك اختبار نضج الكيك بوضع خلة في منتصف الكيك وفي حالة خروجها نظيفة يدل ذلك على نضج الكيك.
- أخرجي الصينية من الفرن، واسقيها فورًا بالشربات وهي ساخنة.
- اتركي الصينية جانبًا حتى تهدأ وتتشرب الشربات.
- زيني الوجه بجوز الهند الناعم، ثم قطعي الكيك وضعيه في طبق التقديم وقدميه.