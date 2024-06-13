إيداع في رصيدك 58000 ريال للتخلص من متعثراتك.. قرض شخصي دون تحويل راتب لسداد الديون تمويل شخصي في وجود متعثرات

قرض شخصي بدون نقل الراتب متاح لجميع الموظفين السعوديين في القطاعات الحكومية، شبه الحكومية، والقطاع الخاص، مع مزايا يقدمها بنك الرياض لكافة العملاء، ومن أبرز هذه المزايا الامتثال لشروط الشريعة الإسلامية، وعدم الحاجة إلى كفيل ضامن، بالإضافة إلى توفير فوائد لجميع قطاعات الأعمال، يمكن من خلال قرض شخصي بنك الرياض الحصول على تمويل شخصي سريع بفترة سداد ميسرة وبنسبة ربح منخفضة.

قرض شخصي دون تحويل راتب

يمكنك الحصول على تمويل بقيمة 58,000 ريال سعودي مع تقسيط مريح على مدار 60 شهر، حيث سيكون القسط الشهري 1,066 ريال سعودي، وبذلك تكون القيمة الإجمالية للتمويل بعد سداد الأقساط 63,989 ريال سعودي، الأن أدخل راتبك وتعرف على قيمة القرض الشخصي الذي تستحقه من خلال حاسبة تمويل بنك الرياض الشخصي لمعرفة كافة البيانات المطلوبة حول استحقاق راتبك للتمويل.

من المهم معرفة أن الأرقام المذكورة هي تقريبية وقد تختلف بناءً على الراتب وقطاع العمل وعمر العميل، وهناك شروط معينة يجب توافرها للحصول على قرض شخصي دون تحويل راتب من بنك الرياض، لذلك يفضل الاتصال بخدمة العملاء للحصول على المزيد من التفاصيل.

كيف أستطيع الحصول على تمويل شخصي بنك الرياض

يمكن الحصول على قرض شخصي لسداد الديون دون الحاجة لتحويل الراتب، وذلك عبر اتباع بعض الخطوات البسيطة التي تتاح لجميع الموظفين وتشمل الأتي: