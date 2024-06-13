تردد قناة تكبيرات الحج 2024 لبيك اللهم لبيك mp3 على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات للاستماع إلى تكبيرات العيد

يتزايد البحث حول تردد قناة تكبيرات الحج 2024 التي تقوم ببث تكبيرات العيد على مدار اليوم من الحرم المكي بصوت كبار المشايخ، مما يبث في داخلنا شعور بالراحة النفسية والطمأنينة، فمن خلال ضبط تردد قناة لبيك اللهم لبيك 2024 يمكنك مشاهدة شعائر الحج والتي من أهمها وابرزها الطواف حول الكعبة والوقوف على جبل عرفات والتلبية على مدار اليوم دون انقطاع، وسنتعرف على طريقة ضبط تردد قناة تكبيرات العيد 2024 بسهولة.

تردد قناة تكبيرات الحج 2024

يمكنك تنزيل تردد قناة تكبيرات الحج 2024 على جهاز الريسيفر الخاص بك، ومن خلال ترديد تلك التكبيرات ستحصل على جبال من الحسنات التي لا حصر لها، كما يمكنك مشاهدة ومتابعة كافة شعائر الحجاج في بيت الله الحرام من مزدلفة ومنى ويوم عرفة ورمي الجمرات لحظة بلحظة،

وسنعرض لكم تردد قناة لبيك اللهم لبيك على جميع الأقمار الصناعية المتاحة عليه وهي على النحو التالي:

قناة لبيك اللهم لبيك عبر النايل سات:

التردد: 10922. معدل الاستقطاب: عمودي. معدل الترميز: 27500. الجودة: HD. معدل تصحيح الخطأ: ⅞.

قناة لبيك اللهم لبيك عبر العرب سات:

التردد: 12015.

جودة القناة: HD.

معدل تصحيح الخطأ: 3/4.

معدل الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

طريقة تنزيل تردد قناة تكبيرات الحج 2024

ويمكنك استقبال تردد قناة لبيك اللهم لبيك 2024 على الريسفير بسهولة والاستماع إلى تكبيرات العيد طوال اليوم، وذلك من خلال اتباع ما يلي: