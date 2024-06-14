باقة من أفضل الاغاني والبرامج للاطفال .. استقبل الآن تردد قناة بطوط

ازدادت عمليات البحث على محرك جوجل عن التردد الجديد لقناة بطوط 2024 من قبل العديد من المواطنين حيث تعد قناة بطوط واحدة من أبرز وأفضل القنوات التي تقدم محتوى رائع وممتع للأطفال، وتجنبهم الشعور بالملل تقوم إدارة القناة بتحديث التردد من حين لآخر لتحسين جودة الصورة والصوت من خلال هذا المقال على موقعنا، نقدم لكم كافة التفاصيل حول التردد الجديد لقناة بطوط 2024 على القمر الصناعي نايل سات بجودة HD.

تردد قناة بطوط للأطفال 2024 على قمر النايل سات

يلجأ الآباء إلى تنزيل قناة بطوط من أجل احتياجات أطفالهم الذين يستمتعون بمتابعة محتواها الفريد، وقد تحسنت قناة بطوط لتصبح من أبرز القنوات المخصصة للأطفال، حيث تقدم برامج ممتازة تجمع بين التسلية والتعليم وتلفت انتباه الأطفال.

معامل تصحيح الخطأ ⅚.

معامل الاستقطاب: رأسي.

معدل ترميز: 27500.

التردد : 11594.

القمر الصناعي: النايل سات.

خطوات ضبط تردد القناة على شاشة التلفزيون

لإدراج قناة “بطوط” في جهاز الاستقبال الخاص بك، اتبع الخطوات التالية: