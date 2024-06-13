احصل عليها PDF… كشوفات نتائج الثالث المتوسط العراق 2024 في جميع المحافظات

كشوفات نتائج الثالث المتوسط العراق 2024، في الفترة الحالية يتطلع طلاب العراق بشغف إلى معرفة نتائج امتحانات الصف الثالث المتوسط لعام 2024 بعد انتهائهم من أداء الامتحانات الوزارية قبل بضعة أيام ينتظرون بفارغ الصبر الإعلان عن النتائج، وقد أكدت وزارة التربية العراقية بقيادة الوزير إبراهيم الجبوري نجاح سير الامتحانات بسهولة ويسر مشيدة بالنظام المتبع في إدارة الامتحانات دون أي مشاكل تذكر.

الوزير الجبوري عبر عن شكره للجهات المعنية التي ساهمت في نجاح عملية الامتحانات مؤكداً على أنها تمت بشكل مثالي وفقا للخطط المحددة، وتمنى الوزير الجبوري أن تكون النتائج مواتية ومناسبة للطلاب الذين ينتظرون بفارغ الصبر لمعرفة نتائج جهودهم الدراسية.

كشوفات نتائج الثالث المتوسط العراق 2024

يسر وزارة التربية العراقية الطلاب وأولياء الأمور بفتح باب الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط من خلال موقعها الرسمي على الإنترنت، مما يتيح لهم الوصول إلى هذه المعلومات بكل يسر وسهولة، يعد هذا الإجراء جزءاً من جهود الوزارة في تحسين الشفافية وتيسير الوصول إلى البيانات التعليمية لجميع الطلاب وأولياء الأمور، للاطلاع على نتيجة الطالب يجب على الطالب أو ولي الأمر أولا زيارة الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية عبر الإنترنت،

بمجرد دخولهم إلى الموقع يتعين عليهم اختيار خيار نتائج الطلاب ومن ثم تحديد الصف الدراسي الثالث المتوسط، بعد ذلك يطلب منهم إدخال الرقم الخاص بالطالب المخصص له من قبل الوزارة، يتبع ذلك الضغط على زر استعلام ليتم عرض النتيجة بشكل فوري أمام الطالب وولي الأمر، تظهر النتيجة بالنسبة المئوية التي يحصل عليها الطالب في الاختبارات الفصلية والنهائية مما يسهل عليهم متابعة تقدم الطالب وأدائه الدراسي.

طريقة الاستعلام عبر موقع نتائجنا

موقع نتائجنا المختص بنشر نتائج الصفوف المختلفة بما في ذلك الصف الثالث المتوسط قرب إعلان موعد توافر النتائج بشكل فوري بعد ظهورها، تولى الموقع سابقا مسؤولية رفع نتائج الصف السادس الابتدائي في جميع أنحاء البلاد مما يعزز مصداقيتها وثقة المستخدمين، للاطلاع على النتيجة يجب على المستخدم زيارة موقع نتائجنا على الإنترنت بمجرد الوصول إلى الموقع.

يقوم بتحديد خيار “نتائج الصف الثالث المتوسط ثم اختيار المحافظة التي يرغب في الحصول على نتيجتها، سيتم عرض كلمة تنزيل فور ظهور النتيجة يجب على المستخدم الضغط على الكلمة لاختيار طريقة التنزيل سواء كان عبر خدمة Google Drive أو التنزيل المباشر عبر الموقع، بعد ذلك يقوم بتحديد اسم المدرسة التي يدرس فيها الطالب سيتم تنزيل ملف النتائج كاملاً بصورة ملف، مما يتيح للمستخدم البحث عن اسم الطالب أو رقمه للوصول مباشرة إلى نتيجته.