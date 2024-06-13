“بدخول موسم الحج” كم وصل الريال السعودي مقابل الدولار اليوم والجنيه المصري أخر تحديث

ارتفع سعر الريال السعودي اليوم الخميس 13 يونيو 2024 في بداية التعاملات البنكية، ووفقًا لتحديثات البنوك اليوم، فإن سعر الريال السعودي اليوم قد حقق زيادة عن امس، هذا الارتفاع يعد جديدًا وملحوظًا، ويترك المتعاملين والمتابعين في حالة من الاستفسار والتفكير حول تأثيراته على السوق المحلي والعالمي، كما أن الطلب على الريال السعودي في ازدياد هذه الفترة لدخول موسم الحج، ونكشف لكم عبر موقع البديل الاخباري جديد أسعار الريال السعودي مقابل العملات الأجنبية والعربية.

الريال السعودي مقابل الدولار

تشهد أسواق العملات هذه الفترة تغير في قيمة العملات الأجنبية مقابل الريال السعودي، وذلك مع اقتراب موسم الحج وزيادة الطلب على الريال في السوق، حيث سجلت العملات مقابل الريال السعودي التالي:

العملة القيمة مقابل الريال السعودي جنية استرليني 4.8152 دولار أمريكي 3.7500 فرنك سويسري 4.2092 يورو 4.0678 ين ياباني 0.0241

الريال السعودي مقابل الجنيه المصري

في صباح التعاملات البنكية اليوم، تم تحديد سعر الريال السعودي في بنك القاهرة، والبنك المركزي قبل إجازة عيد الأضحى كما يلي:

البنك سعر الشراء (جنيه) سعر البيع (جنيه) البنك المركزي 12.6776 12.7045 بنك القاهرة 12.7035 12.7240

هذه الأسعار تعكس تحركات العملة السعودية مقابل الجنيه المصري خلال جلسة الصباح اليوم، تتغير أسعار الصرف عادة بناءً على الطلب والعرض في السوق.

سعر الدولار مقابل الريال السعودي في بنك الراجحي اليوم

أظهرت معدلات التحويل في بنك الراجحي السعودي اليوم للدولار مقابل الدولار التالي: