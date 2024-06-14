زيادة جديدة في السكر والزيت.. اعرف الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2024.. الشروط والخطوات

أعلنت وزارة التموين عن إمكانية إضافة المواليد على بطاقات التموين حتى يستطيع المواطنين الإستفادة من السلع التموينية بكمية أكبر ويتمكنون من الحصول على حصة أكبر من رغيف الخبز، ولكن قد شددت وزارة التموين على بعض الشروط التي يجب أن تتوفر في المتقدمين لإضافة المواليد على بطاقات التموين، وأيضًا يتم تقديم بعض الأوراق والمستندات وذلك في إطار حرص الدولة على رفع الأعباء المعيشية عن المواطنين المستحقين لذا سنتعرف معا اليوم على الأوراق المطلوبة وشروط أضافة المواليد الجدد إلى البطاقات التموينية.

الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2024

حتى يتم التقديم على إضافة المواليد على بطاقة التموين فيجب تقديم مجموعة من الأوراق المطلوبة وهي كالتالي:

أولا يجب تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي للأب.

يتم تقديم شهادة الوفاة أو ما يثبت وفاة الأب إن كان متوفيا.

صورة من شهادة الميلاد الرقمية للطفل الذي ترغب في إضافته.

صورة من بطاقة الرقم القومي وشهادات الميلاد للأشخاص المضافة بالفعل على بطاقة التموين.

شروط إضافة المواليد على بطاقة التموين 2024

حتى يتم قبول إضافة المواليد على بطاقات التموين فأن هناك مجموعة من الشروط التي يجب توافرها في المواطنين المستحقين الحصول على هذه الخدمة وهذه الشروط كالتالي:

ألا يقل عمر الأبناء الذين ترغب في إضافتهم على بطاقة التموين عن أربع سنوات.

الحد الأقصى لعدد الأفراد في بطاقة التموين هو أربع أفراد.

لابد أن لا يزيد الدخل الشهري لصاحب بطاقة التموين عن 3000 جنيه.

أن تكون الأسرة المتقدمة لاضافة المواليد على بطاقة التموين من الأسر المستحقة للرعاية وخصوصا الأسر التي تحصل على معاش تكافل وكرامة.

خطوات إضافة المواليد على بطاقة التموين 2024

من خلال بعض الخطوات البسيطة يمكن إضافة المواليد على بطاقة التموين عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لدعم مصر وذلك عبر الخطوات الآتية:

.أولا التوجه بشكل مباشر إلى الموقع الرسمي لدعم مصر.