ارتاحي من زن الولاد .. استقبل الآن تردد قناة وناسة بيبي القناة المفضلة لدى الأطفال

تعد قناة وناسة للأطفال واحدة من القنوات الفضائية العربية البارزة المخصصة للأطفال، حيث تقدم محتوى ترفيهي وتعليمي هادف يناسب جميع الفئات العمرية تهدف قناة وناسة إلى تقديم برامج متنوعة تشمل الأغاني التعليمية والعروض الكرتونية والمسلسلات الممتعة والبرامج التفاعلية، وذلك لتطوير مهارات الأطفال وتنمية قدراتهم الإبداعية والمعرفية ومن خلال مقالنا هذا سنذكر تردد قناة وناسة على نايل سات.

تردد قناة وناسة على نايل سات

يبحث العديد من الآباء على تردد قناة وناسة على نايل سات، وهي ما سنتعرف عليه فيما يلي:

التردد: 11470.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الاستقطاب: عمودي.

الجودة: SD.

تردد قناة وناسة على عرب سات

التردد قناة وناسة هو : 11270.

معدل استقطاب قناة وناسة هو : رأسي.

معامل الترميز قناة وناسة هو : 27500.

معامل تصويب الخطأ قناة وناسة هو : 4/3.

الجودة قناة وناسة هو : HD.

الأغاني التي تعرضها قناة وناسة

تعرض قناة وناسة مجموعة متنوعة من الأغاني، وتتضمن ما يلي:

تقدم أغنية برا بووم.

كما تقدم أغنية لولو الشطورة.

شيكا وشيكو.

وكذلك أغنية يا لولو يا لولو في نونو.

لولو عم بتضيع

بالإضافة إلى أغنية لولو حرامي.

وأيضًا أغنية لولو و ماما.

مميزات تنزيل قناة وناسة للأطفال

تعد قناة وناسة على ذو شهرة كبيرة بين الأطفال في مختلف أنحاء العالم العربي، فهي تقدم محتوى تعليمي وترفيهي إلى جانب ذلك، حيث تمتلك العديد من السمات الفريدة مثل: