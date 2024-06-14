“بجودة عالية” تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد 2024 على القمر الصناعي النايل والعرب سات

لا شك أن قناة ناشيونال جيوغرافيك تعتبر واحدة من أهم وأفضل القنوات المتخصصة في مجالات العلوم والثقافة والحياة البرية، حيث تحتوي هذه القناة على مجموعة متعددة من البرامج، بالإضافة إلى الوثائقيات الطبيعية والتاريخية، وتهدف القناة إلى جذب المشاهدين وتشجيعهم على استكشاف كل ما هو جديد في عالم الطبيعة والثقافة، وتعزيز المعرفة العلمية، في هذا المقال، سنستعرض ترددات قناة ناشيونال جيوغرافيك على العرب سات والنايل سات، استمر معنا لمعرفة التفاصيل.

تردد ناشيونال جيوغرافيك

من خلال عمليات البحث المتزايدة التي يقوم بها عشاق هذه القناة، يتساءل الكثيرون عن تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على القمر الصناعي النايل والعرب سات، حيث تقدم القناة زمرة متنوعة من البرامج، بما في ذلك الوثائقيات الطبيعية والعلمية والتاريخية والثقافية، تعرف من خلال السطور التالية على الترددات المتاحة على الأقمار الصناعية النايل سات والعرب سات:

تردد قناة ناشونال جيوغرافيك على النايل سات

تردد القناة 11411 جودة القناة HD الاستقطاب أفقي معدل الترميز 27500 معدل التصويب 5/6

تردد قناة ناشونال جيوغرافيك على العرب سات

التردد 11804 الاستقطاب أفقي معدل الترميز 27500 معدل تصويب الخطأ 3/4

خطوات ضبط تردد قناة ناشونال جيوغرافيك

من خلال معدلات البحث المرتفعة حول طرق ضبط تردد قناة National Geographic الجديدة، يمكن للقراء ضبط واستقبال هذه القناة عن طريق اتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول إلى قائمة الضبط من الريموت كنترول.

اختر البحث عن القنوات.

حدد البحث اليدوي.

قم بادخال تردد القناة وجميع البيانات الخاصة بها.

اضغط على كلمة بحث.

اضغط على كلمة حفظ واختر القناة للبدء في مشاهدتها.