الآن تحميل كشوفات نتائج اعتراضات السادس الابتدائي 2024 دور اول في العراق عبر موقع results.mlazemna في جميع المحافظات

يبجث الالاف من المواطنين عن نتائج اعتراضات السادس الابتدائي 2024 دور اول في العراق خلال تلك الفترة، فبعد ظهور نتائج السادس الابتدائي 2024 خلال الفترة الماضية قام عدد كبير من الطلاب بتقديم طلبات الاعتراضات على نتائج الصف السادس الابتدائي الدور الأول 2024 املا في الحصول على درجاتك عالية اضافية بعد اعادة التصحيح، ويمكنك تحميل كشوفات نتائج الاعتراضات عبر موقع نتائجنا في أقل من دقيقة، فقط اتبع ما يلي.

نتائج اعتراضات السادس الابتدائي 2024

على مدار الفترة الماضية استطاعت وزارة التربية العراقية فحص عدد كبير من طلبات الاعتراضات المقدمة من طلاب الصف السادس الابتدائي على نتائجهم مقابل دفع 3000 دينار عراقي كرسوم عن اعادة تصحيح المادة الواحدة، وكشفت الوزارة أن نتائج الاعتراضات سيتم اعلانها في كل محافظة بشكل منفصل كما هو الحال في اعلان النتائج الذي استمر على مدار اسبوع، علما بأن الطلبات المقدمة يتم فحصها من قبل لجان لفحص الدفاتر الامتحانية للطلاب المعترضين على نتائجهم، وبعد الانتهاء يتم صدور كشوفات نتائج اعتراض السادس الابتدائي 2024 دور اول عبر موقع نتائجنا، وسوف نعرض لكم خطوات معرفة نتائج الاعتراضات من خلال اتباع ما يلي:

عليك الولوج إلى موقع نتائجنا الإلكتروني.

حدد الاستعلام عن نتائج الاعتراضات.

حدد نتائج اعتراضات السادس الابتدائي 2024 دور اول.

سيظهر لك بيان بكافة محافظات العراق، وفي حالة صدور نتائج اعتراض السادس الابتدائي 2024 في محافظتك، ستجد بجوارها كلمة “تنزيل”.

اضغط على كلمة “تنزيل” وانتظر حتى يتم الانتهاء من تحميل الملفات على جهازك بشكل كامل.

قم بفتح ملفات الـpdf المنزلة على جهازك.

ابحث عن اسمك لمعرفة إذا تم قبول طلب اعتراضك، وهل تم رفع درجاتك أم لا.

رابط نتائج اعتراضات السادس الابتدائي 2024

وقد تم الاعلان عن نتائج اعتراضات السادس الابتدائي 2024حاليا في عدة محافظات، ومن المقرر أن يتم الاعلان عن النتيجة قريبا في باقية المحافظات قبل الاعلان عن نتائج الثالث متوسط 2024 التي من المقرر أن تعلن خلال الساعات القادمة.