اصرفها قبل العيد .. منحة العمالة الغير منتظمة 2024 الكل هياخد 1000 ج استعلم دلوقت عنها

تعمل حكومة المصرية بجد، من أجل دعم الشباب والمواطنين المصريين الذين لا يعملون في إحدى القطاعين سواء كان الحكومي أو الخاص، وبالتالي ليس لديهم مرتبات شهرية، وتعد منحة العمالة الغير منتظمة لعام 2024، هي واحدة من المنح التي تقدمها الحكومة المصرية من أجل مواطنيها الأعزاء، من أجل مساعدتهم على تخطي الأزمة الاقتصادية التي يمر بها العالم الآن، ومن أجل مساعدة المواطنين على عيش حياة كريمة، ومريحة.
موعد صرف منحة العمالة الغير منتظمة لشهر يونيو 2022
قد زادت التساؤلات حول موعد صرف منحة العمالة الغير منتظمة لشهر يونيو لعام 2024، وهل سيتم صرفها قبل موعد عيد الأضحى أم لا، وقد أعلنت الحكومة المصرية بالفعل عن أنه سيتم صرف المنحة في موعدها المحدد، الذي يوافق يوم السبت الموافق يوم 15 يونيو، وبالتالي سيتم صرفها قبل عيد الأضحى المبارك لعام 2024.
كيفية الإستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة 2024
يمكنك بكل سهولة الإستعلام عن استحقاقك لمنحة العمالة الغير منتظمة لشهر يونيو لعام 2024، عن طريق اتباع بعض الخطوات السهلة والبسيطة، وهي:
- قم أولًا بتسجيل الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بوزارة القوى العاملة المصرية.
- ثم قم باختيار أيقونة منحة العمالة الغير منتظمة من بين الأيقونات الموجودة أمامك.
- ثم قم بإدخال البيانات المطلوبة أمامك، مثل: رقم البطاقة الشخصية الخاصة بالمتقدم.
- ثم قم بالضغط على أيقونة إستعلام.
- وبعدها سوف يعرض عليك الموقع صفحة تحتوي على كافة البيانات التي تريد الإستعلام عنها.
شروط الحصول على منحة العمالة الغير منتظمة 2024
لكل من يرغب بالتسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة لعام 2024، قد قامت الحكومة المصرية بالإعلان عن بعض الشروط التي يجب توافرها، من أجل الحصول على المنحة، وهي:
- يجب ألا يكون المتقدم قد استفاد من أي برامج دعم أخرى.
- يجب أن يكون المتقدم حاصل على الجنسية المصرية، ويقيم داخل مصر.
- كما يجب أن تكون البطاقة الشخصية للمتقدم بها المهنة التي يعمل بها.
- يجب ألا يمتلك المتقدم أي سجلات تجارية.
- يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 20 عام، وألا يتجاوز عمره 60 عام.