كيفية شحن كوينز فيفا موبايل 2024 FIFA Mobile والحصول علي كروت اللاعبين مجانا.

طريقة شحن كوينز فيفا موبايل من أكثر المواضيع التي يتم البحث عنها من قبل محبي اللعبة، حيث تعتبر لعبة فيفا من الألعاب الشهرية التي تضم عدد من الفرق والمنتخبات العالمية التي كل لاعب لديه فريق مفضل يشجعه ويفضل اللعب به، وكما نعلم أن تلك اللعبة استطاعت لفت أنظار عدد كبير من الأشخاص لها، لكن حتى تحصل على كوينز هذا يحتاج وقت وجهد كبير، لذا في مقالنا سنوضح لكم طريقة شحن الكوينزات بطريقة مضمونة وموثوق بها.

طريقة شحن كوينز فيفا موبايل 2024 FIFA Mobile

توجد بعض المنصات المضمونة التي توفر كوينزات بشكل صحيح وموثوق، وهذه هي طريقة الحصول على الكوينز:

الدخول إلى موقع المولد.

كتابة لعبة فيفا في خيار البحث.

عندما تجد اللعبة قم بالضغط على أيقونة “المورد الذي ترغب في الحصول عليه.

حدد العملة على سبيل المثال فيفا بوينتس وإنرجي والألماس.

تحديد الكمية التي ترغب في الحصول عليها، ولكن كنا حذر من الحصول على كمية كبيرة حتى لا يعرف الموزع.

وضع معرف اللاعب حتى يصل إليك الشحن.

افتح بعد ذلك اللعبة على هاتفك من أجل التأكد أن عملية الإضافة قد تمت.

معلومات مهمة عند شحن الكوينز

توجد بعض المعلومات المهمة التي لا بد من الالتزام بها عند شحن الكوينز: