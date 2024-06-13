“احصل على المعونة” صندوق الحماية الاجتماعية spf.gov.om معونة الاسرة عمان 2024 والاشتراطات الجديدة

معونة الاسرة عمان تقدم دعمًا ماليًا شهريًا للأسر الأقل دخلاً، والأقل فرصاً على الكسب، حيث يعتمد استحقاق هذه المنفعة على مستوى دخل الأسرة وعدد أفرادها، وقدرتهم على الكسب، يتم ربط قيمة المنفعة المستهدفة بعدد أفراد الأسرة والدخل الإجمالي للأسرة، بهدف تحسين الظروف المعيشية لهذه الأسر المحتاجة، تهدف هذه المنفعة إلى دعم الأسر ذات الوضع المالي الصعب وتقديم العون لهم لتحسين جودة حياتهم وتوفير الحماية الاجتماعية لهم.

شروط معونة الاسرة عمان

تم إصدار قوانين جديدة في سلطنة عمان تحدد شروطًا صارمة للحصول على معونة دخل الاسرة، والتي تشتمل على التالي:

يجب أن يكون أحد أفراد الأسرة مقدم الطلب عمانيًا. ووفقًا للقانون الجديد، يسمح لأرملة العماني غير العمانية، والتي ليس لها أبناء عمانيين، بتقديم طلب للحصول على المساعدة على أن تكون مقيمة في سلطنة عمان. يشترط أيضًا أن يكون مجموع دخل الأسرة، أقل من الحد المانع من قبل الصندوق. تقديم المستفيدين بيان بدخولهم وأصولهم في الاستمارة عند تقديم الطلب. وينص القرار الجديد على ضرورة التعاون مع الباحث الاجتماعي إذا اقتدى الأمر ذلك. كما يجب تقديم الأرقام المدنية لجميع أفراد الأسرة، والتأكد من صحة البيانات الشخصية وأرقام الهواتف ونحوه. وأخيرًا، يجب على المنتفعين أن يكونوا لديهم حساب مصرفي شخصي لتسهيل عملية تحويل المساعدات المالية.

التسجيل في صندوق دعم الأسرة

للتسجيل في منفعة دخل الاسرة تتبع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع الصندوق الرسمي للحماية الاجتماعية. اضغط على كلمة تسجيل في منفعة دخل الأسرة. ابدأ بتعبئة استمارة التقديم الإلكترونية بعناية. يتطلب منك تقديم وثائق للتأكد من صحة المعلومات. اضغط على تقديم الطلب.

احتفظ بالرقم المرجعي لأنك ستحتاجه بعد ذلك لتأكيد التسجيل في معونة الاسرة عمان.

كيف اعرف اني مسجل في المنفعه؟

للتحقق مما إذا كنت مسجلاً في منفعة، يمكنك بسهولة القيام بذلك عن طريق اتباع التالي:

الدخول إلى حسابك الشخصي على موقع صندوق الحماية الاجتماعية. بعد الدخول، يجب عليك تأكيد البيانات الخاصة بك. أو تأكيد هذه البيانات من خلال مقدمي الخدمة المعتمدين من قبل الصندوق.

مع هذه الخطوات البسيطة، ستتمكن بسرعة من الاطمئنان على تسجيلك في المنفعة بكل يسر وسهولة.