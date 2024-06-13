هيتضاعف حجمها.. طريقة عمل كفتة الارز الاقتصادية في المنزل علي اصولها بمذاق مختلف

الكفتة هي إحدى الأطباق الشعبية التي يحظى بها جميع أفراد الأسرة من الكبار إلى الصغار وهذا الطبق البسيط والموفر، ويعد وجبة شهية ولذيذة في آن واحد كما أنه يعتبر من الأطباق التقليدية التي لا تغيب عن في عيد الاضحي المبارك، حيث يتم إعداده بأيد ماهرة وبمكونات بسيطة يسهل توفيرها وإن إعداد كفتة الأرز بالطريقة الصحيحة يُضفي عليها طعمًا رائعًا وقوامًا مميزًا ومع ذلك، لا يعرف الجميع الأسرار الخاصة بإتقان هذه الوصفة لتحقيق النتائج المرغوبة وفي هذا المقال، نقدم لكم عن مكونات الكفتة وخطوات تحضيرها بالتفصيل،بحيث تصبح وجبة لذيذة ومرضية للجميع.

طريقة عمل كفتة الارز المتماسكة

المكونات:

نصف كيلوغرام من اللحم البقري أو الغنمي

2 حبة بصل مفروم

1 ملعقة صغيرة ثوم مفروم

1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر

2 كوب أرز مطحون

توابل: ملح، فلفل أسود، بابريكا، كزبرة

1 ملعقة صغيرة ثوم مفروم

حزمة بقدونس مفروم

طريقة التحضير: