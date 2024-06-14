خطوات الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق 2024 بعد الزيادة الجديدة

زيادة رواتب المتقاعدين من أكثر الأمور التي تسعد المواطنين العراقيين، فهم ينتظرونها مع إعلان مجلس الوزراء العراقي عن قرار جديد يتعلق بزيادة رواتب المتقاعدين، تزداد رغبة المتقاعدين في معرفة طريقة الاستعلام ومقدار هذه الزيادة. هذه الزيادة تصل إلى 700 ألف دينار عراقي، وهي خطوة تهدف إلى تحسين مستوى معيشة المتقاعدين. في هذا المقال، سنستعرض لكم كافة التفاصيل المتعلقة بزيادة الرواتب بالإضافة إلى طريقة الاستعلام عنها.

مقدار زيادة رواتب المتقاعدين بالعراق 2024

تم إصدار قرار جديد يقضي برفع الحد الأدنى للرواتب إلى 700 ألف دينار عراقي. سيتم تطبيق هذه الزيادة خلال أيام بالتعاون بين وزارة الشؤون ووزارة المالية، بهدف تخفيف الأعباء المالية على المتقاعدين وتوفير حياة كريمة لهم. هذه الخطوة تأتي استجابة لمطالبات عديدة لتحسين مستوى معيشة المتقاعدين وتلبية احتياجاتهم الأساسية.

نسب زيادة رواتب المتقاعدين

تختلف نسبة زيادة الرواتب من مواطن إلى آخر بناءً على قيمة الراتب الذي يتقاضاه. على سبيل المثال، المتقاعد الذي يحصل على راتب 450 ألف دينار سيصبح راتبه بعد الزيادة 550 ألف دينار بالنسبة للمتقاعد الذي يتقاضى 550 ألف دينار، سيصبح راتبه 650 ألف دينار أما من يحصل على 650 ألف دينار، فسوف تزيد رواتبه إلى 750 ألف دينار وأخيراً، المتقاعد الذي يتقاضى 750 ألف دينار سيصبح راتبه بعد الزيادة 850 ألف دينار.

كيفية الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق 2024

يمكن الاستعلام بسهولة عن رواتب المتقاعدين من خلال الخطوات التالية: