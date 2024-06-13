حضريها في العيد .. طريقة عمل كباب الحلة بألذ طعم وريحة بصوص البصل المكرمل

يعد كباب الحلة من الوجبات الرائعة وسهلة التحضير، والتي تتميز بمذاقها اللذيذ، وشكلها الشهي، ويمكنك تقديمها مع العديد من الأشياء، حيث يمكنك تقديمها مع الأرز الأبيض، والسلطة الخضراء، أو يمكنك تقديمها مع العديد من الأطباق الأخرى، ويمكنك أكلها بالعيش، وليست من الضروري أكلها بالأرز، كما أن مكوناتها سهلة للغاية، وليست كمكونات الوجبات الأخرى المعقدة، إنما تختصر طريقة عمل كباب الحلة على بعض المكونات البسيطة.

كباب الحلة

هناك العديد من الوجبات التي تفضل كافة النساء صناعتها، وخاصة نساء الوطن العربي، حيث أن نساء الوطن العربي بشكل عام معروفة بطبخها الرائع، والمميز، ذو المذاق اللذيذ، والشكل الرائع، ومن الوجبات التي تفضل نساء الوطن العربي تحضيرها، هي كباب الحلة، لأنها سهلة التحضير، ولذيذة المذاق، وشهية للغاية، حيث يمكنك تقديمها للضيوف في المناسبات الهامة، مثل الأعياد، ويمكنك صناعتها في الأيام العادية أيضًا.

مكونات كباب الحلة

وجبة كباب الحلة عبارة عن بعض المكونات البسيطة، والمتواجدة في كل منزل، حيث أن وجبة كباب الحلة تختلف كثيرًا عن الوجبات المعقدة، ومكوناتها هي:

كيلو لحم قطع، أو المقدار الذي يناسبك.

كيلو بصل مقطع جوليان.

مكعب مرقة.

ملح.

فلفل أسود.

الكمون.

بابريكا.

زبدة.

طريقة تحضير كباب الحلة

يمكنك تحضير كباب الحلة بكل سهولة إذا اتبعت الخطوات التالية: بعد أن تقومي بتحضير المكونات التي قد ذكرناها لك سابقًا، قومي بإحضار إناء يتناسب مع مقدار اللحمة، ثم قومي بوضعه على النار، وبعدها ضعي القليل من الزبدة، و شوحي فيها اللحم لمدة خمس دقائق، ثم قومي بوضع البصل والبهارات التي قد ذكرناها، وبعدها اتركي اللحمة مع باقي المكونات حتى تمتص طعم البهارات، ثم قومي بإضافة كوب من الماء المغلي إلى الإناء، وبعدها قومي بتهدئة النار على الإناء، حتى تنضج اللحمة، وقومي بمتابعة اللحمة كل فترة، وإذا كانت بحاجة إلى الماء، ضعي إليها الماء، ولكن القليل منه، وحين تنضج اللحمة، يمكنك تقديمها بكل سهولة، مع طبق من الأرز الأبيض، أو الأرز البسمتي، ومع القليل من الأطباق الجانبية، مثل: طبق السلطة، وإذا كنت تريدين أن تجعلي كباب الحلة حار، يمكنك إضافة بعض شرائح الفلفل الحار، أو الشطة أثناء التحضير.