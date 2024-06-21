طريقة تنزيل تحديث ببجي موبايل 3.3 PUBG Mobile وشحن شدات ببجي

تنزيل تحديث ببجي موبايل 3.3 تم الإعلان عنه مؤخرًا، كما أصبح بإمكان عشاق هذه اللعبة شحن آلاف من الشدات، وأكدت الشركة أن الإصدار الجديد سيكون به العديد من الأدوات والإضافات التي تمنح اللاعبين تجربة فريدة من نوعها، كما تم إضافة تحسينات للألوان والرسومات، ومن الجدير بالذكر أن لعبة ببجي خلال فترة قصيرة جدًا قامت بجذب أنظار عشاق الألعاب الإلكترونية لها، وأصبحت بالنسبة للعديد من الأشخاص بمثابة شيء أساسي كل يوم يقوم بفتح هاتفه من أجل خوض مغامرة جديدة مع لاعبين من مختلف دول العالم، وهذا بالطبع يساعد في إضافة متعة وإثارة للعبة.

طريقة تنزيل تحديث ببجي موبايل 3.3 PUBG Mobile

استطاعت لعبة ببجي منذ إطلاقها جذب عدد كبير للغاية من حول العالم لها، وذلك لوجود العديد من المغامرات بها، لذا تقوم بإصدار العديد من التحديثات كل فترة:

الدخول إلى المتجر الموجود على هاتفك.

إدخال اسم اللعبة في حقل البحث.

ستظهر أمامك اللعبة قم بالنقر على أيقونة “تحديث اللعبة”.

الانتظار لبضعة ثواني حتى يتم تحديث اللعبة.

كتابة البيانات الخاصة بحسابك عند فتح اللعبة.

بالتالي تكون قد قمت بتحديث اللعبة.

خطوات شحن شدات لعبة ببجي 2024

تعتبر الشدات واحدة من أهم الأدوات التي تساعد في تسهيل المهام على اللاعبين من خلال التحكم في الأدوات والأسلحة، ويمكنك شحن الشدات من خلال السير على الخطوات التالية: