لحظة بلحظة .. سعر صرف 100 دولار في العراق النهاردة بكام في مختلف البورصات

هناك العديد من المستثمرين في دولة العراق، والذين يريدون معرفه سعر الدولار اليوم مقابل الدينار العراقي في العراق، سواء كان في البورصات المختلفة، أو في السوق السوداء، أو في البنك المركزي أيضًا، وذلك لأن سعر الدولار الأمريكي في العراق مرتفع بشدة، حيث لا يمكن السيطرة على سعره منذ ان غلا، وبسبب غلاء سعر الدولار في العراق، فإن العديد من السلع، والخدمات العراقية سعرها مرتفع بشكل كبير.

سعر الدولار الأمريكي في العراق

قد حاولت الدولة العراقية والحكومة العراقية بجد من أجل أن تجعل سعر الدولار الأمريكي في العراق مستقر، ومن أجل أن تجعل سعر الدولار منخفض، ولكن لم تتمكن حتى الآن من السيطرة على أسعار الدولار، حيث قد وصل سعر الدولار اليوم إلى 1320 دينار عراقي مقابل الدولار الواحد.

سعر صرف 100 دولار في العراق بالبورصات المختلفة

بسبب تزايد عمليات بحث المستثمرين في العراق عن سعر صرف 100 دولار أمريكي مقابل الدينار العراقي في البورصات المختلفة، قد تم الإعلان عن سعر الصرف، وهو:

في بورصة بغداد قد وصل 100 دولار أمريكي إلى 447 دينار عراقي.

أما في بورصة أربيل قد وصل 100 دولار أمريكي إلى 146.900 دينار عراقي.

أما بالنسبة لبورصة البصرة قد وصل 100 دولار أمريكي إلى 146.800 دينار عراقي.

وبورصة السليمانية قد وصل 100 دولار أمريكي إلى 146.850 دينار عراقي.

أما في بورصة دهوك قد وصل سعر 100 دولار أمريكي إلى 146.850 دينار عراقي.

سعر صرف الدولار في العراق بالبنك المركزي

قد قام البنك المركزي العراقي بالإعلان عن أسعار الدولار مقابل الدينار العراقي، والتي تكون كالتالي: سعر صرف 100 دولار في الحوالات الخارجية قد وصل إلى 131 ألف دينار عراقي، وأيضا حين تحول 100 دولار أمريكي إلى الدينار العراقي في التسويات الدولية يصل سعره إلى 131 ألف دينار عراقي.