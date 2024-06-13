تكبيرات العيد…ترددات قناة لبيك اللهم لبيك علي النايل سات وعرب سات 2024

مع اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك في عام 2024، يشهد الجمهور العربي والإسلامي زيادة في البحث عن تردد قناة “لبيك اللهم لبيك” لمتابعة هذه المناسبة الدينية الهامة، قناة “لبيك اللهم لبيك” تعد واحدة من أبرز القنوات الدينية التي تنقل مباشرة من الحرم المكي شعائر وطقوس الحجاج أثناء أداء مناسك الحج وتكتسب هذه القناة أهمية كبيرة لدى الجمهور المسلم حول العالم، حيث تتيح لهم المشاركة الروحية في هذه الطقوس الدينية العظيمة وفي هذا المقال، سنوفر لكم كافة التفاصيل الخاصة بتردد قناة “لبيك اللهم لبيك” لعام 2024، لتتمكنوا من مشاهدة وإذاعة هذه المناسبة الدينية المباركة.
تردد قناة لبيك اللهم لبيك
عبر القمر الصناعي النايل سات:
- التردد: 10922
- معدل الاستقطاب: عمودي
- معدل الترميز: 27500
- الجودة: HD
- معدل تصحيح الخطأ: ⅞
عبر القمر الصناعي العرب سات:
- التردد: 12015
- الجودة: HD
- معدل تصحيح الخطأ: 3/4
- معدل الاستقطاب: رأسي
- معدل الترميز: 27500
كيفية استقبال قناة لبيك اللهم لبيك
لاستقبال قناة “لبيك اللهم لبيك” على جهاز الريسيفر:
- ادخل إلى القائمة الرئيسية باستخدام جهاز التحكم عن بعد.
- اختر قائمة الإعدادات أو أي من الخيارات المتاحة.
- حدد خيار التثبيت اليدوي أو البحث اليدوي.
- أدخل التردد المناسب لقناة “لبيك اللهم لبيك”، بما في ذلك معدل الترميز والاستقطاب ومعدل تصحيح الخطأ.
- اضغط على زر البحث أو التثبيت للبدء بالعملية.
- بعد الانتهاء، ستظهر قناة “لبيك اللهم لبيك” ضمن قائمة القنوات على جهاز الريسيفر.
- اضغط على أيقونة الحفظ لحفظ الإعدادات والتغييرات التي قمت بها.
هذه الخطوات ستمكّنك من استقبال وتثبيت قناة “لبيك اللهم لبيك” على جهاز الريسيفر الخاص بك، والاستمتاع بالشعائر الدينية الخاصة بالحج والعيد طوال الموسم.