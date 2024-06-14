ارسلها لاحبائك .. تهنئة عيد الاضحى مكتوبة أفضل رسائل للاقارب في العيد

مع اقتراب منتصف يونيو، وهو الموعد المتوقع لعيد الأضحى المبارك لعام 2024، ومع تبقي أيام قليلة على حلول العيد، يبدأ الناس في التحضير لتهنئة الأقارب والأصدقاء والأحباء وكل من هم عزيزون عليهم، وذلك يعد تقربا لهم، وكذلك طاعة لله عز وجل في تحسين صلة الرحم وهذا ما سنتعرف عليه من خلال مقالنا هذا.

تهنئة عيد الاضحى المبارك

أسال الله أن يأتي عيد الأضحى وهو ملئ بالسرور والعافية والصحة ويرزقكم البركة وتيسير الأمور.

تطيب الأيام بقدوم عيد الاضحى المبارك ونزف لكم باقة من الأمنيات ونسأل الله أن يعيد علينا وعليكم العيد بالأمن والإيمان على الأمة العربية والإسلامية جميعا.

رمضان راحل والعيد داخل، فمن نعزي ومن نهنئ، تقبل الله منا ومنكم وعيدكم مبارك.

أدعو من الله أن تكونوا في هذا العيد من الذين غفر الله لهم ذنوبهم وتملأ قلوبكم السعادة كل عام وأنتم بخير.

موعد صلاة عيد الأضحى

إليكم مواعيد صلاة عيد الأضحى لعام 2024 في جميع المحافظات:

موعد صلاة عيد الأضحى المبارك لعام 1445 في القاهرة سيكون في تمام الساعة 6:18 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى في محافظة الجيزة هو الساعة 6:18 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى في محافظة الإسكندرية هو الساعة 6:20 صباحًا.

توقيت صلاة عيد الأضحى في محافظة بورسعيد سيكون في الساعة 6:11 صباحاً.

وقت صلاة عيد الأضحى في محافظة السويس هو الساعة 6:13 صباحًا.

سيكون وقت صلاة عيد الأضحى في محافظة العريش في الساعة 6:05 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى في مدينة الطور هو في الساعة 6:13 صباحاً.

موعد صلاة عيد الأضحى في سانت كاترين سيكون عند الساعة 6:11 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى في طابا هو الساعة 6:05 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى في محافظة شرم الشيخ: الساعة 6:11 صباحًا.

وقت صلاة عيد الأضحى في محافظة دمنهور هو الساعة 6:19 صباحاً.

أول أيام عيد الاضحى 2024

أعلنت دار الإفتاء المصرية أن يوم الأحد الموافق 16 يونيو 2024 سيكون أول أيام عيد الأضحى المبارك، وهو يوم النحر وبهذا الإعلان يمكن للمواطنين الذين يعتزمون تقديم الأضاحي البدء في تجهيزها من الآن ليتم ذلك بعد صلاة العيد مباشرة، وستستمر فترة تقديم الأضاحي لمدة ثلاثة أيام تالية بعد أيام التشريق.

تبدأ إجازة عيد الأضحى لعام 2024 من يوم الأحد 16 يونيو وتستمر حتى يوم الخميس 20 يونيو 2024، طبقًا للبيان الرسمي الصادر عن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تعد هذه الإجازة عطلة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في القطاع الحكومي.