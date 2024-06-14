استعلام نتائج قياس التحصيلي 2024.. رابط الإستعلام عن النتيجة

أعلنت المملكة العربية السعودية عن موعد نتائج اختبار التحصيلي عبر مركز قياس لجميع طلاب وطالبات المرحلة الثانوية للعام 1445، حيث انتهى جميع الطلاب والطالبات من أداء امتحانات التحصيلي بشكل رسمي بعد الإعلان عن هذا الإختبار خلال الأيام الماضية، ونتيجة لذلك، بدأ الطلاب والطالبات في البحث عن الموقع الرسمي المتاح للإستعلام عن النتائج، والتي ستظهر عبر موقع قياس، لذا، سنقدم لكم في موقعنا البديل رابطًا للإستعلام عن نتائج اختبار التحصيلي، بالإضافة إلى شرح خطوات استخراج جميع النتائج الامتحانية في السطور التالية.

خطوات الإستعلام عن نتائج اختبار التحصيلي 1445

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب عن الخطوات البسيطة للاستعلام عن نتائج اختبار التحصيلي عبر مركز الوطني للقياس، ويمكنك القيام بذلك من خلال الخطوات التالية:

قم بزيارة الموقع الرسمي للمركز الوطني للقياس من خلال الرابط التالي https://e-services.qiyas.sa/. اضغط على تسجيل الدخول باستخدام حساب نفاذ الوطني الموحد. أدخل بياناتك المطلوبة، بما في ذلك رقم الهوية والرقم السري. انتقل إلى قائمة النتائج من الصفحة الرئيسية واختر اختبار التحصيل. اضغط على بحث لعرض تفاصيل نتيجتك عند اعتمادها بشكل رسمي.

استخراج نتائج الاختبار التحصيلي 2024

يمكن للطلاب والطالبات الإطلاع على نتائج اختبار التحصيلي لعام 2024 بطريقة بسيطة من خلال الخطوات التالية:

الذهاب إلى موقع قياس عبر الرابط التالي https://e-services.qiyas.sa/.

قم بتسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك.

انتقل إلى قائمة نتائج اختباراتي.

حدد اختبار التحصيلي.

انقر على زر عرض النتيجة وستظهر نتائجك الكلية في الموعد المحدد لصدورها.

الإستعلام عن نتائج الإختبار التحصيلي 2024

كما يمكنك الحصول على نتائج الاختبار التحصيلي عبر زيارة موقع المركز الوطني للقياس واتباع الخطوات التالية:

قم بتسجيل الدخول إلى موقع المركز الوطني للقياس. من ثم تحديد الأيقونة الخاصة بالطالب. ابحث عن خيار الإستعلام عن النتائج. كتابة جميع البيانات المطلوبة بشكل دقيق وصحيح. أدخل كلمة المرور بشكل صحيح. قم بوضع علامة على أنا لست روبوت. اختر نتائج الإختبار التحصيلي من قائمة الخدمات المتاحة. أدخل رقم الهوية الخاص بك. أدخل الرمز المرئي المعروض. اضغط على عرض النتيجة وستظهر النتيجة أمامك.

الإستعلام عن نتائج التحصيلي 2024 عبر تطبيق قياس

كذلك يمكنك الحصول على نتائج الإختبار التحصيلي 2024 باتباع الخطوات التالية:

قم بتحميل تطبيق قياس على هاتفك الجوال.

سجل الدخول باستخدام اسم المستخدم ورقم المرور.

اختر نتائج اختباراتي.

حدد الإختبار التحصيلي 2024.

ستظهر نتيجة الإختبار أمامك على الشاشة على الفور.

موعد صدور نتائج الإختبار التحصيلي

من المتوقع أن تظهر نتائج الإختبار التحصيلي في المملكة العربية السعودية في يوم 13 يونيو الحالي، وفقًا لإعلان وزارة التعليم، سيتم نشر نتائج الإختبار في يوم 17 يونيو 2024، وهو ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، يجري إرسال رسائل نصية من قبل الهيئة لجميع الطلاب فور ظهور النتائج، ومن ثم سيتم نشرها على الموقع الإلكتروني، أما بالنسبة للمرحلة الثانية، ستظهر نتائجها في الأول من يوليو 2024.