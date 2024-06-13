هترجعي شابة بكولاجين لبان الدكر بشرة ناصعة البياض وهيخفي الخطوط وهيقاوم ويزيل التجاعيد

لا شك أن لبان الدكر هو أحد أشهر العناصر الطبيعية التي تساعد في معالجة مشكلات البشرة، وهذا المستخلص الثمين ينتج من شجرة اللبان الصحراوية، حيث يتم استخراجه من بين لحاء وفروع الشجرة، ولبان الدكر هو مادة شبيهة بالصمغ المتجمد، ويقوم المزارعون باستخراجه وبيعه في الأسواق لاستخدامه في صناعة وصفات العناية بالشعر وتبخير المنازل، لا تقتصر فوائد لبان الدكر على هذه الاستخدامات فحسب، بل تمتد لتشمل صناعة كريمات العناية بالبشرة في المصانع المتخصصة ونظرًا لهذه الفوائد العديدة، يمكننا إعداد وصفة طبيعية باستخدام هذا العنصر السحري لتفتيح البشرة والحصول على بشرة ناصعة البياض.

وصفة كولاجين لبان الدكر بشرة ناصعة البياض

المكونات:

2 ملعقة من لبان الدكر

نصف كوب ماء مغلي

2 ملعقة كبيرة خميرة فورية

ملعقتان من جيل الصبار

4 ملاعق زيت اللوز

ملعقة كبيرة من زبدة الليمون

طريقة التحضير:

في المساء، ضع لبان الدكر في الماء المغلي، ثم غطِّ الكوب جيدًا واتركه لينقع طوال الليل. في الصباح، قم بتصفية لبان الدكر واحتفظ بالماء المنقوع. ضع الماء المنقوع في وعاء عميق، ثم أضف الخميرة الفورية، جيل الصبار، زيت اللوز وزبدة الليمون وقلب المكونات جيدًا حتى تتجانس. ضع الخليط في وعاء نظيف محكم الغلق، واحفظه في الثلاجة. عند الاستخدام، ضع طبقة من كريم لبان الدكر على البشرة النظيفة للوجه والرقبة دون الحاجة لغسله أو شطفه. هذا الكريم الطبيعي سيساعد على تفتيح البشرة وتنقيتها، كما أنه سيمنحها نعومة وإشراقًا

فوائد لبان الدكر للبشرة

لبان الدكر له العديد من الفوائد المذهلة للبشرة: