الموارد البشرية توضح”.. حقيقة صرف مكرمة ملكية لمستفيدي الضمان 1445

أفادت وزارة الموارد البشرية بموعد صرف المكرمة الملكية لمستفيدي الضمان لعام 1445، إذ نشرت مؤخرا بيان رسميا على موقعها الإلكتروني يوضح أنه لن يتم صرف مكرمة ملكية هذا العام بمناسبة عيد الأضحى، وأكدت الوزارة أن المكرمة تصرف مرة واحدة فقط خلال السنة، وقد تم صرفها بالفعل مع بداية شهر رمضان المبارك.

صرف مكرمة ملكية لمستفيدي الضمان 1445

نفت وزارة الموارد البشرية ما تداولته بعض المواقع الإخبارية مؤخرا بشأن صرف مكرمة ملكية لمستفيدي الضمان الاجتماعي لعام 1445 بمناسبة عيد الأضحى، وأصدرت الوزارة بيانا على موقعها الإلكتروني لتوضيح هذا الأمر، حيث بينت أن المكرمة الملكية تصرف مرة واحدة فقط سنويا، وقد تم صرفها لهذا العام مع راتب الضمان في شهر رمضان الماضي.

أوضحت وزارة الموارد البشرية في بيانها أهمية كبيرة، حيث أكدت أنه في حالة اتخاذ قرار بزيادة معينة على راتب الضمان الاجتماعي أو إعلان الحكومة عن مكرمة ملكية تتعلق بهذا الراتب، ستقوم الوزارة بإعلان ذلك عبر موقعها الرسمي، وطلبت الوزارة من المواطنين تجنب نشر أي أخبار كاذبة قد تؤثر على الأمن القومي للبلاد.

موعد صرف راتب الضمان 1445

أعلنت وزارة الموارد البشرية أن موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي لعام 1445 ثابت ولم يتغير، وذلك بعد نفي شائعة صرف مكرمة ملكية لمستفيدي الضمان لعام 1445 في بيان رسمي، حيث بينت الوزارة في هذا البيان أن موعد صرف راتب الضمان هو أول كل شهر ميلادي، وقد يتغير هذا الموعد إذا صادف يوم عطلة أو إجازة رسمية في الدولة، وأشارت إلى أن راتب شهر يونيو سيتم صرفه يوم الأحد الموافق 2 يونيو بدلا من يوم السبت 1 يونيو لأنه يوم عطلة رسمية، ولن تصاحب هذا الراتب أي زيادة أو مكرمة ملكية بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

الاستعلام عن الضمان المطور

هناك بعض الخطوات المهمة للاستعلام عن أهلية الضمان المطور، وهي كما يلي: