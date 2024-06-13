هتقبض 4000 درهم إماراتي.. وظائف للمصريين في دولة الإمارات بدون دفع رسوم… الحق قدم واستلم الوظيفة

في اخبار جديدة ومبهجة للشعب المصري، حيث يتيح الموقع الرسمي لوزارة العمل فرص كثيرة للتقديم على الوظائف المتاحة في دولة الإمارات، حيث تسعى الوزارة جاهدة لتوفير فرص عمل متنوعة للشباب المصري والأجنبي على حد سواء، ويمكن للراغبين التقديم عبر الموقع الإلكتروني، حيث يتعين عليهم تقديم البيانات الشخصية والمهنية المطلوبة للحصول على فرصة للعمل في مختلف القطاعات والمجالات داخل الإمارات، لذلك في مقالنا اليوم وعبر موقع البديل سوف نتعرف على تفاصيل الخبر وكيفية التقديم على الوظائف.

فرص عمل مميزة في الامارات

وزارة العمل أعلنت مؤخرا عن توفر فرص عمل للمواطنين المصريين في الإمارات العربية المتحدة، الوظائف المتاحة تشمل مجالات مشرف العمال، حداد مسلح، مع مرتبات تتراوح بين 1500 و 4000 درهم إماراتي شهريا، تتضمن الفرص عمل يوميا لمدة 8 ساعات، بالإضافة إلى ساعات إضافية حسب الإنتاجية، وتوفير سكن مكيف للعمال، وخدمة مواصلات خاصة تتيح التنقل من وإلى مواقع العمل، مع تأمين صحي يغطي فترة عقدي العمل الممتد لسنتين.

خطوات التقديم على الوظائف

يستطيع للمواطنين تقديم طلبات للتوظيف في الوظائف الحكومية في دولة الإمارات عبر زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة المعنية من خلال الرابط التالي رابط الموقع، بعد ذلك، يتطلب من المتقدمين إدخال المعلومات التالية: