بطعم خطير حواوشي الطاسة حضرية في 10 دقائق سهل وسريع وطعمه روعه

الحواوشي هو أحد أبرز أنواع المأكولات والمعجنات الشعبية في الكثير من البلدان، ويعتبر أيضًا من الأطباق التي يمكن إعدادها بسهولة في المنزل، وتوجد الكثير من الوصفات المختلفة لعمل الحواوشي، سواء بحشو اللحم المفروم أو بطرق أخرى وفي هذه المقالة، سنقدم لكم طريقة إعداد حواوشي الطاسة باللحمة المفرومة وهي طريقة سهلة وبسيطة باستخدام مكونات متوفرة في معظم المنازل مما يجعل هذه الوصفة سهلة التنفيذ للجميع. سيكون الحواوشي الناتج لذيذًا وشهيًا ويمكن تقديمه كوجبة رئيسية أو كوجبة خفيفة.

طريقة عمل حواوشي الطاسة

المكونات:

500 غرام لحم مفروم

حبتان من البصل المفروم ناعم

ملح حسب الرغبة

فلفل أسود حسب الرغبة

بابريكا حسب الرغبة

سبع بهارات حسب الرغبة

ملعقة من صوص الصويا حسب الرغبة

ثوم بودرة حسب الرغبة

بصل بودرة حسب الرغبة

طريقة التحضير:

ضعي اللحم المفروم في وعاء واضيفي باقي المكونات وقلبي المزيج جيدًا حتى تتجانس المكونات. خذي عيش بلدي واحشيه بخليط اللحم المتبل. وزعي الحشوة بالعيش بالشكل المناسب. ودهني العيش بالسمن البلدي. سخني الجريل أو الطاسة التيفال جيدًا، ضعي ملعقة من السمن وابدئي بتحمير الحواوشي من الجانبين.

قدمي الحواوشي الساخنة مع السلطة والخضروات حسب الرغبة.

مكونات عجينة حواوشي الطاسة بالبصل والتوابل:

المكونات:

3 أكواب دقيق معجنات

ملعقة كبيرة خميرة فورية

كوب ماء دافئ للعجن

ملعقة صغيرة سكر

ربع كوب زيت ذرة

رشة كزبرة ناعمة

طريقة التحضير: