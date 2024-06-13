بطعم خطير حواوشي الطاسة حضرية في 10 دقائق سهل وسريع وطعمه روعه

الحواوشي هو أحد أبرز أنواع المأكولات والمعجنات الشعبية في الكثير من البلدان، ويعتبر أيضًا من الأطباق التي يمكن إعدادها بسهولة في المنزل، وتوجد الكثير من الوصفات المختلفة لعمل الحواوشي، سواء بحشو اللحم المفروم أو بطرق أخرى وفي هذه المقالة، سنقدم لكم طريقة إعداد حواوشي الطاسة باللحمة المفرومة وهي طريقة سهلة وبسيطة باستخدام مكونات متوفرة في معظم المنازل مما يجعل هذه الوصفة سهلة التنفيذ للجميع. سيكون الحواوشي الناتج لذيذًا وشهيًا ويمكن تقديمه كوجبة رئيسية أو كوجبة خفيفة.
طريقة عمل حواوشي الطاسة
المكونات:
- 500 غرام لحم مفروم
- حبتان من البصل المفروم ناعم
- ملح حسب الرغبة
- فلفل أسود حسب الرغبة
- بابريكا حسب الرغبة
- سبع بهارات حسب الرغبة
- ملعقة من صوص الصويا حسب الرغبة
- ثوم بودرة حسب الرغبة
- بصل بودرة حسب الرغبة
طريقة التحضير:
- ضعي اللحم المفروم في وعاء واضيفي باقي المكونات وقلبي المزيج جيدًا حتى تتجانس المكونات.
- خذي عيش بلدي واحشيه بخليط اللحم المتبل. وزعي الحشوة بالعيش بالشكل المناسب.
- ودهني العيش بالسمن البلدي.
- سخني الجريل أو الطاسة التيفال جيدًا، ضعي ملعقة من السمن وابدئي بتحمير الحواوشي من الجانبين.
قدمي الحواوشي الساخنة مع السلطة والخضروات حسب الرغبة.
مكونات عجينة حواوشي الطاسة بالبصل والتوابل:
المكونات:
- 3 أكواب دقيق معجنات
- ملعقة كبيرة خميرة فورية
- كوب ماء دافئ للعجن
- ملعقة صغيرة سكر
- ربع كوب زيت ذرة
- رشة كزبرة ناعمة
طريقة التحضير:
- في وعاء عميق، نخل الدقيق جيدًا للتخلص من أي تكتلات ثم نضيف الكزبرة الناعمة ونقلب.
- في وعاء آخر، نضع الخميرة والماء الدافئ والسكر ونقلب جيدًا ونترك المزيج حتى ينشط الخميرة وتتكون رغوة.
- نضيف خليط الخميرة إلى الدقيق ثم نضيف الزيت ونبدأ بالعجن حتى تتشكل عجينة ناعمة وسهلة الفرد.
- نغطي العجينة بغشاء بلاستيكي أو قماش وندعها ترتاح لمدة 30 دقيقة على الأقل.
- بعد ذلك، نقسم العجينة إلى كرات صغيرة ونبدأ بفردها وتشكيلها حسب الرغبة.
- يمكن حشو العجينة المفردة بالحشوة المفضلة مثل اللحم المفروم أو الخضروات.
- يتم طهي الحواوشي في مقلاة بزيت ساخن حتى يصبح لونها ذهبي اللون.