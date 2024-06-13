«من هنا» رابط حجز موعد البطاقة الوطنية العراق 2024 عبر مديرية الشؤون

أطلقت الجهات المعنية المتمثلة في مديرية الشؤون الاجتماعية رابط حجز موعد البطاقة الوطنية العراق منذ عدة أيام، حيث تعد هذه الوثيقة من أهم الوثائق اللازم الاحتفاظ بها مع كل مواطن عراقي، ومن منطلق التماشي مع منظومة التحول الرقمي وللتسهيل على المواطنين أتاحت المديرية الخدمة على الإنترنت، وذلك وفق متطلبات وشروط لابد من توافرها في المتقدم أولاً.

رابط حجز موعد البطاقة الوطنية العراق 2024

طرحت وزارة الداخلية رابط حجز موعد البطاقة الوطنية العراق 2024 خلال الأيام الماضية، حيث سمحت للمواطنين العراقيين إمكانية استخراج البطاقة الموحدة في الوقت الذي يحدده المواطن عبر الموقع الرسمي، فلا يمكن انتقال المواطن من بلدة لأخرى بدون حمل تلك الوثيقة، فمن خلالها يتمكن أولئك الأشخاص من إنجاز جميع الإجراءات والخدمات الحكومية بكل سهولة وبدون تعقيد، وفيما يلي خطوات حجز موعد استخراج البطاقة:

الولوج إلى موقع مديرية الشؤون الخاصة بالهوية الوطنية.

الضغط على أيقونة خدمات الهوية الوطنية.

اختيار الموعد الذي يتناسب معك من أجل طلب البطاقة الموحدة.

ادخال رقم الهاتف الخاص بالمواطن لتأكيد الحجز.

أخيراً النقر على ارسال.

شروط استخراج البطاقة الوطنية الموحدة 2024

هناك بعض من المواطنين يتعين عليهم استخراج بطاقة الهوية الوطنية، فليس كل الأشخاص يتطلب منهم ذلك، ومن أجل هذا قامت الوزارة بالكشف عن الشروط اللازمة لاستخراج البطاقة الموحدة، وهي كالتالي: