عاجل.. “وزارة التربية” تكشف صدور نتائج الثالث متوسط الدور الأول في العراق 2024.. شوف نتيجتك من بيتك

أصبحت نتائج الثالث متوسط الدور الأول من أكثر كلمات البحث في الوقت الحالي، حتى أنها تمثل أهمية كبيرة أمام جميع الطلاب الراغبين في الإنتقال إلى المرحلة الجامعية وفقًا للمجموع المتحصل عليه، مع العلم أن هذه النتائج تُثير شغف الكثير من الطلبة في الوقت الحالي، للتعرف على الدرجات التي تم الحصول عليها في هذه المرحلة الدراسية، ويمكنك التعرف على موعد صدور النتائج، وفقًا لأخر بيانات وزارة التربية العراقية، كما سنوضحه لكم في مقال اليوم.

متى صدور نتائج الثالث متوسط الدور الأول

أكدت وزارة التربية العراقية، أن موعد صدور نتائج الثالث متوسط الدور الأول، سيوافق مع نهاية الشهر الجاري، وعقب انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، نظرًا لأن المراجعة ستبدأ كذلك على نتائج امتحانات السادس الاعدادي الدور الأول في بداية الشهر المقبل، وعليه فإن الجميع من الطلاب والطالبات يستعدون في الوقت الحالي، للتعرف على الدرجات المتحصلين عليها في هذه المرحلة، وإمكانية استخراجها فور نزولها مباشرة.

خطوات الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط الدور الأول

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم استخراج كشوفات نتائج الثالث متوسط الدور الأول في كافة المحافظات العراقية عند صدورها مباشرة، وفقًا للأتي:-