ولا تقولي ثانوية ولا تمريض.. الحق قدم في معهد معاوني الأمن 2024 قبل الاكتفاء من العدد… اعرف اخر موعد للتقديم امتي..؟!

باقي أيام معدودة لانتهاء موعد التقديم في معهد معاوني الأمن لعام 2024، الذي أعلن عن انطلاقه من قبل وزارة الداخلية يوم السبت الموافق 18 مايو الماضي، ويعتبر معهد معاوني الأمن من بين المعاهد الرائدة التي يطمح الكثيرون للالتحاق بها، خاصة أولئك الذين حازوا على شهادة الإعدادية أو ما يعادلها، حيث تتاح لهم الفرصة من قبل وزارة الداخلية للالتحاق بالمعهد لدراسة دورة تدريبية تمتد لمدة أربع سنوات، خلالها يدربون على مهارات الدفاع الذاتي وفنون القتال، تعرف على باقي التفاصيل من المقال التالي.

موعد انتهاء التقديم

وفي صدد هذا الخبر حيث اعلنت وزارة الداخليه المصريه عن الموعد المحدد للانتهاء من التقديمات لجميع المواطنين الذين يريدون التقدم في معهد معاوني الامن في مصر 2024 واعلنت انه سوف يستمر فترة التقديم لمده قد تصل الى 40 يوم من تاريخ البدء وسوف ينتهي المعاد في يوم 27 من شهر يونيو الجاري الذي يوافق يوم الخميس.

طريقة التقديم في معهد معاوني الامن

هذا وقد وفرت الحكومه المصرية ووزارة الداخليه رابط عبر الانترنت للتقديم في معهد معاوني القضاء لكافة الشباب المصريبن داخل الدولة ويتمكن المواطن من الدخول عبر الرابط التي سوف نرصده لكم فيه السطور القادمه والتسجيل في معهد معاوني الامن للالتحاق به قبل فتره الانتهاء من قفل التقديمات وقفل الرابط في يوم الخميس 27 من شهر يونيو الجاري واليكم هذا الرابط.