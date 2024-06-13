“فرصة مميزة جدا بموبايل رااائع”.. عرض مكتبة جرير على هاتف شاومي Redmi Note 13 Pro Plus

أعلنت شركة شاومي في الأونة الأخيرة عن إصدار هاتفها الجديد Redmi Note 13 Pro Plus بمميزات رائعة، حيث حقق الهاتف نسب مبيعات مرتفعة في المملكة العربية السعودية والدول العربية، وتقدم مكتبة جرير في السعودية مجموعة متنوعة من الهواتف المحمولة بعروض مميزة وخصومات كبيرة على معظم الفئات، وعرض خاص على هاتف Redmi Note 13 Pro Plus.

مواصفات هاتف Redmi note 13 pro plus

يأتي هاتف شاومي Redmi Note 13 Pro Plus ببطارية قوية جدًا وشاشة كبيرة تجعله مثاليًا للألعاب والصور والفيديوهات، بالإضافة إلى ذلك يتميز بكاميرا ذات خصائص رائعة، وفيما يلي مجموعة كاملة من مواصفات الهاتف:

المعالج Mediatek Dimensity 7200 Ultra (مصنوع بتكنولوجيا 4 نانومتر).

خيارات التخزين تشمل 256 جيجا بايت، أو 512 جيجا بايت بجانب ذاكرة وصول عشوائي (رام) تتراوح بين 8 جيجا بايت، أو 12 جيجا بايت، أو 16 جيجا بايت.

الكاميرا الرئيسية بدقة 200 ميجا بيكسل، بالإضافة إلى كاميرا بدقة 8 ميجا بيكسل، وأخرى بدقة 2 ميجا بيكسل، والكاميرا الأمامية تأتي بدقة 16 ميجا بيكسل.

تتميز الشاشة بأنها من نوع AMOLED بمعدل تحديث 120 هرتز وحجمها 6.67 إنش.

الجهاز يعمل بنظام تشغيل أندرويد 13 ويحتوي على بطارية بسعة 5000 مللي أمبير.

عرض مميز لهاتف شاومي في مكتبة جرير

أعلنت مكتبة جرير في السعودية عن سعر هاتف Redmi Note 13 Pro Plus، حيث يبلغ سعره 1599 ريال سعودي بدل من 1699 ريال سعودي مع خصم قدره 100 ريال، كما تتيح المكتبة إمكانية التقسيط لمدة 36 شهر، بحيث يمكنك دفع 72 ريال سعودي للحصول على الهاتف والهاتف يأتي بخصم 5٪ من سعره الأصلي.

أبرز مميزات الهاتف

يحتوي الهاتف على العديد من الميزات التي تجعله خيار رائع للشراء للمستخدم، ويمتاز الهاتف بما يلي: