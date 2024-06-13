هاام وعااجل لجميع طلاب الثانوية العامة.. طريقة الاستفادة من درجات الرأفة بعد انتهاء امتحانات المواد الغير مضافة.. هتاخد درجات ببلاش

عقب انتهاء امتحانات المواد التي لا تحتسب في المجموع في الثانوية العامة، يفكر الكثير من الطلاب في استيعاب قواعد الحصول على درجات الرأفة في بعض المواد، ومتى يعتبرون جديرين بالحصول عليها، مخافة من الوقوع في فخ الرسوب، وأوضح مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم أن درجات الرأفة في الثانوية العامة غير ثابتة، بل تتباين وفقا لنسبة النجاح في كل مادة، حيث يمكن أن تمنح بنسب تتراوح بين 5 إلى 10% من إجمالي درجات كل مادة.

درجات الرأفة لطلاب الثانوية

يتم ذكره في التقرير أن درجات الرأفة تستخدم لمساعدة الطلاب على تفادي الرسوب إذا كانوا بحاجة إلى درجات إضافية بسيطة، وتحسب هذه الدرجات بدقة وفق نسب محددة، وبالتالي فهي ليست متاحة لجميع الطلاب، وأوضح المصدر أن الطلاب قد يحتاجون إلى درجتين أو ثلاث درجات إضافية للنجاح، وفي هذه الحالة يتم استخدام درجات الرأفة لمنعهم من الرسوب أو من إعادة السنة في ثلاثة مواد، ويتم إضافتها في إحدى هذه المواد لتمكينهم من الدخول في امتحانات الدورة الثانية لاثنتين من المواد.

طلاب الثانوية العامة

وفي صدد هذا الخبر حيث يبحث الكثير من طلاب وطالبات الثانوية العامة داخل جميع المحافظات المصرية عن كيفية الاستفادة من كافة الدرجات لتحصيل اعلى المجاميع ودخول الكليات التي يحلمون بها طوال الفترة الدراسيه الماضية، لذلك قد وفرنا لكم في السطور الماضية كيفية الاستفادة من درجات الرأفه في الثانويه العامة.