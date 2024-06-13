عاجل الان.. لينك كشوفات الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة ظهرت 2024 بالعراق

لم تكن تأخير كشوفات الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة مبشرة للغاية، خاصة أن جميع من تقدموا للحصول على هذا الدعم الملائم ينتظرون بفارغ الصبر موعد صدور هذه الوجبة التي عملت على ضجة كبيرة في كافة المحافظات العراق، إلا أن الوزارة تبذل قصارى جهدها لكي يتم الإعلان عن هذه الوجبة في أقرب وقت، ولكي يتعرف عليها جميع المواطنين العراقيين.

استعلام أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة بالعراق

أما في الوقت الحالي فيمكنك الإطلاع على أخر الوجبات الأخيرة بالرعاية الاجتماعية، وفقًا للخطوات المتمثلة في التالي:-

أن تقوم بالانتقال إلى منصة مظلتي الإلكترونية.

ليتم تسجيل الدخول إلى الصفحة التالية من المنصة.

مع اختيار رقم الوجبة والدفعة الخاصة بالشخص المتقدم.

على أن يتم إدخال كافة المعلومات الخاصة بالوجبة.

ليتم الكشف في النهاية جميع أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية.

ما هي شروط القبول في الرعاية بالعراق؟

حتى تتمكن من القبول في برنامج الرعاية الاجتماعية والحصول على الدعم المادي المتقدم، فلابد من انطباق مجموعة من الشروط الأتية:-