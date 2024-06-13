طريقة عمل البسبوسة باللوز لذيذة وشهية وطعمها لا يقاوم

البسبوسة باللوز من الحلويات اللذيذة سريعة التحضير، وكثير من الناس يعشقون هذه النوع من الحلويات لأنه يحتوي على عناصر غذائية عديدة مفيدة لصحة الجسم، وهي من أشهر الحلويات في مصر وكثير من الناس يفضلون تحضيرها في البيت وتقديمها في المناسبات والأعياد، وسوف نتعرف من خلال موقع البديل الإخباري، على طريقة عمل البسبوسة باللوز دائبة ولذيذة وطعمها حكاية بخطوات بسيطة بالمنزل.

مكونات عمل البسبوسة باللوز

تتكون البسبوسة من بعض المقادير البسيطة التي سوف نتعرف عليها وهي كما يلي: –

2 كوب من السميد الخشن.

كوب من السميد الناعم.

ربع كوب من السكر.

ربع كوب من جوز الهند الناعم.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

4 ملاعق كبيرة من السمن.

كوب من الحليب السائل.

كوب من حبات اللوز المقطع.

2 كوب من الشربات ثقيل القوام.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة عمل البسبوسة باللوز بخطوات سهلة وبسيطة بالمنزل وهي كما يأتي: –

نحضر وعاء عميق ونضع به السميد الخشن، والسميد الناعم، والسكر، وجوز الهند، والبيكنج بودر، والسمن، ثم نقلبهم مع بعض جيدًا. نقوم بإضافة الحليب، ثم نقلبهم مع بعض حتى نحصل على خليط متجانس. نقوم بسكب الخليط في صينية فرن مدهونة بالسمن، ثم نقوم بتوزيع الخليط بالتساوي ونوزع حبات اللوز على الوجه بشكل متناسق حسب الرغبة.

طريقة تسوية البسبوسة باللوز

ندخل الصينية في فرن مسخن مسبقًا على درجة حرارة 180 مئوية على الرف الشبكي في وسط الفرن لمدة 20 دقيقة حتى نحصل على اللون الذهبي، ثم نخرج البسبوسة من الفرن ونسكب عليها الشربات البارد مباشرةً وهي ساخنة ونتركها حتى تبرد تمامًا، ثم نقطع البسبوسة ونضعها في طبق التقديم ونقدمها بألف صحة وهنا.