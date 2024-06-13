تنزيل results.mlazemna كشوفات اعتراضات السادس الابتدائي الدور الأول في العراق 2024

بعد انتهاء ظهور نتائج السادس الابتدائي الدور الأول في كافة محافظات العراق، بدأت عمليات البحث تتجه إلى نتائج الإعتراضات التي تشمل عدد كبير من الطلاب الراغبين في تحسين درجاتهم، والقيام بالتوجه إلى المرحلة الدراسية التي ينتظرها الكثير من الطلبة، حتى أنه يمكنك استخراج كافة الكشوفات الخاصة بالإعتراضات في محافظات العراق، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

نتائج اعتراضات السادس الابتدائي

بدأت وزارة التربية العراقية، في فحص جميع الكشوفات الخاصة بنتائج السادس الابتدائي الدور الأول، مقابل رسوم معني تصل قيمتها إلى 3000 دينار عراقي لكل مادة ترغب في إعادة تصحيحها، حتى أن طلبات الإعتراضات يتم استقبالها من قبل القائمين على أعمال الفحص والتدقيق مرة أخرى، ليتم الإعلان عنها في هيئة ملفات عقب الإنتهاء من جميع الإجراءات الخاصة بذلك.

خطوات اعتراضات السادس الابتدائي الدور الأول

أما عن الخطوات التي يُرجى اتباعها لتقوم بإستخراج كشوفات نتائج السادس الابتدائي الدور الأول أمام الطلاب المتضررين من نتائجهم، وفقًا لما يلي:-