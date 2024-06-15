سلم رواتب المعلمين الجديد 1445 في المملكة العربية السعودية

مع بداية العام الدراسي الجديد، قدمت وزارة التربية توضيحًا بشأن سلم رواتب المعلمين الجديد، وعددهم، وآلية حساب التقاعد وفقًا لهذا السلم، وأوضحت أن رواتب موظفي وزارة التعليم تتفاوت بناءً على الدرجة الوظيفية والمستوى، حيث تختلف تعويضات المعلمين من ممارس إلى مدرب متقدم وخبير، يمكنك الآن من خلال هذا المقال معرفة تفاصيل سلم رواتب رواتب المعلمين الجديد 1445 فى السعودية.

سلم رواتب المعلمين الجديد

فيما يلي تفاصيل سلم رواتب المعلمين الجديد لكل درجة وظيفية في المستوى الأول:

يتراوح راتب المعلمين بين 5,200 ريال سعودي و6,700 ريال سعودي، مع علاوة سنوية قدرها 300 ريال.

المعلم الممارس يتلقى بدل سنوي قدره 500 ريال، ويتراوح راتبه بين 5,770 ريال و7,100 ريال.

المعلم المتقدم يحصل على بدل سنوي قدره 540 ريال، ويتراوح راتبه بين 9,950 ريال و12,650 ريال.

المدرب الخبير يتلقى راتبًا يتراوح بين 12,650 ريال و15,650 ريال، مع بدل سنوي قدره 600 ريال.

سلم الرواتب للمعلمين في المستوى الثاني

يتراوح راتب المعلم في المستوى الثاني بين 7,000 و8,600 ريال سعودي، كما يمكن للمدرب الممارس أن يكسب بين 10,570 و13,170 ريال سعودي شهريًا، وبالنسبة للمعلمين المتقدمين، تتراوح رواتبهم بين 13,190 و15,990 ريال سعودي، أما المعلم الخبير، فيستحق راتبًا يتراوح بين 16,250 و19,350 ريال سعودي.

رواتب المعلمين المستوى الثالث والرابع 1444

في المستوى الرابع، يتراوح راتب المعلم بين 10,960 ريال سعودي و12,760 ريال سعودي، بينما يتراوح راتب المعلم في المستوى الأول بين 8,920 ريال سعودي و10,620 ريال سعودي، كما تتراوح تعويضات المعلم الممارس بين 13,690 ريال سعودي و16,390 ريال سعودي، ونطاق الرواتب للمستوى الرابع يتراوح بين 9,300 ريال سعودي و19,630 ريال سعودي.

أما بالنسبة لجدول الأجور للمعلمين المتقدمين فهو يتراوح بين 15,016 ريال سعودي و19,450 ريال سعودي، وبين 20,030 ريال سعودي و27,021 ريال سعودي للمستوى الرابع، ويكسب المدرب الخبير ما بين 19,970 ريال سعودي و23,170 ريال سعودي كل شهر في الأجر.

رواتب المدرسين من المرتبتين الخامسة والسادسة

يتراوح الأجر لمدربي المستوى 5 من 13,120 دولار إلى 15,020 دولار، بينما لمعلمي المستوى 6 فتتراوح الأجور من 15,400 دولار إلى 17,400 دولار، أما بالنسبة لجدول رواتب معلمي المستوى الخامس فهو يمتد من 17,070 دولار إلى 21,250 دولار.