طريقة عمل فطائر الزبادي اللذيذة في المقلاة طعمها وشكلها يجنن

فطائر الزبادي من الأكلات الخفيفة على المعدة ويمكن تناولها على وجبة العشاء، وتمتلك مذاق شهي ورائحة جميلة، وطعمها مختلف عن الأطعمة الأخرى، كما تتميز بسهولة التحضير والمكونات البسيطة المتوفرة في المطبخ، ويتم تسويتها في المقلاة وتقدم ساخنة مع الشاي أو الحليبـ، وسوف نتعرف من خلال موقع البديل الإخباري، على طريقة عمل فطائر الزبادي اللذيذة أجمل وأطيب أنواع المأكولات بخطوات بسيطة بالمنزل.

مكونات عمل فطائر الزبادي في المقلاة

تتكون الفطائر من بعض المقادير البسيطة التي سوف نتعرف عليها وهي كالتالي: –

3 أكواب من الدقيق الأبيض.

كوب من الزبادي.

3 ملاعق كبيرة من الزيت النباتي.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

ملعقة كبيرة من الخل.

مقدار ملعقة صغيرة من الملح.

كوب من الماء للعجن.

سمسم للوجه.

الحشو جبنة شيدر مبشورة أو حسب الرغبة، بقدونس مفروم.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة عمل فطائر الزبادي في المقلاة بخطوات سهلة وبسيطة بالمنزل وهي كما يلي: –

نحضر وعاء عميق ونضع به الدقيق، والملح، والبيكنج بودر، ثم نقلبهم مع بعض جيدًا. نضيف الزبادي، والخل ونستمر في التقليب، ثم نضيف الماء بالتدريج ونعجن بواسطة اليد حتى تتكون لدينا عجينة متماسكة. نقوم بإضافة الزيت للعجين ونستمر في العجن لمدة 5 دقائق حتى نحصل على عجينة ناعمة وطرية. نغطي العجين بكيس بلاستيك، ثم نتركه حتى يرتاح لمدة 15 دقيقة، ثم نقوم بتقسيمه إلى كرات متساوية الحجم. نأخذ كرة من كرات العجين ونفردها على سطح متساوي مرشوش بقليل من الدقيق على شكل دائرة. نضع الجبن، والبقدونس في المنتصف الفطائر، ونطبق النصف الأخر ونغلقها على شكل نصف دائرة ونضغط عليها بشوكة الطعام حتى لا يتسرب الحشو، ثم نرش عليها السمسم. نستمر بهذه الطريقة حتى ننتهي من كمية العجين كلها، ثم نرص قطع العجين على صينية كبيرة ونتركها حتى ترتاح.

طريقة تسوية فطائر الزبادي

نحضر مقلاة ونضعها على نار متوسطة، ثم نضيف القليل من الزيت النباتي ونتركها حتى تسخن جيدًا، ثم نضع الفطائر في المقلاة ونتركها حتى تنضج وتتحمر من الأسفل، ثم نقلب الفطائر على الوجه الأخر حتى ينضج ونحصل على اللون الذهبي من الجهتين، ثم نرفع الفطائر من المقلاة ونضعها على منديل مطبخ حتى نتخلص من الزيت الزائد، بعد ذلك نرصها على طبق التقديم وتزين بالبقدونس وتقدم بألف صحة وهنا.